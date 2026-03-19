Рейтинг@Mail.ru
В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО" - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/v-seti-rasprostranyayut-feyk-o-vvedenii-naloga-na-svo-1154483506.html
В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО"
фейк
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
общество
краснодарский край
кубань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Фейк
Фейк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Распространяемая в интернете и мессенджерах информация о якобы введении в Краснодарском крае нового "налога на обеспечение специальной военной операции" является ложью. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.
Как уточнили в ведомстве, речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что дополнительный сбор якобы будет взиматься с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сферах отдыха, туризма и оздоровления.
Утверждается, что до 30 марта необходимо представить в налоговую инспекцию информацию о совокупном доходе за 2025 год, после чего каждому будет установлен индивидуальный размер налога.
"Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю официально опровергает данную информацию. Указанная новость является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать дезинформации и быть в курсе всех изменений в сфере налогообложения, россиянам рекомендуют пользоваться только официальными источниками, в том числе сайтом ФНС России и единым контакт-центром налоговой службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники собирают деньги от имени главы Симферополя Афанасьева
Мошенники просят деньги от имени мэра Ялты
На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
 
ФейкНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)ОбществоКраснодарский крайКубаньНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО"
17:27Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
17:19Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
17:12В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора
17:05Путин отметил рост коррупции в России
16:57Объем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три года
16:49Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
16:43Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
16:39Звуки взрывов в Севастополе - идет уничтожение опасных предметов
16:26В Севастополе станет проще оформить льготы
16:23В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит
16:15Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани
16:08Очередь на Крымском мосту за час выросла втрое
16:02Возвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт
15:54На востоке Крыма ограничат передвижение людей и машин
15:40Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы
15:28Три четверти россиян считают роль Крыма ключевой в обороноспособности РФ
15:15В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
15:06Очередь на Крымском мосту - сколько ждать проезда
14:58В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выделили 6 млн рублей
Лента новостейМолния