В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО"

2026-03-19T17:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Распространяемая в интернете и мессенджерах информация о якобы введении в Краснодарском крае нового "налога на обеспечение специальной военной операции" является ложью. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.Как уточнили в ведомстве, речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что дополнительный сбор якобы будет взиматься с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сферах отдыха, туризма и оздоровления. Утверждается, что до 30 марта необходимо представить в налоговую инспекцию информацию о совокупном доходе за 2025 году, после чего каждому будет установлен индивидуальный размер налога.Чтобы избежать дезинформации и быть в курсе всех изменений в сфере налогообложения, россиянам рекомендуют пользоваться только официальными источниками, в том числе сайтом ФНС России и единым контакт-центром налоговой службы.

