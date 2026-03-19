https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/v-seti-rasprostranyayut-feyk-o-vvedenii-naloga-na-svo-1154483506.html
В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО"
Распространяемая в интернете и мессенджерах информация о якобы введении в Краснодарском крае нового "налога на обеспечение специальной военной операции"... РИА Новости Крым, 19.03.2026
фейк
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
общество
краснодарский край
кубань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Распространяемая в интернете и мессенджерах информация о якобы введении в Краснодарском крае нового "налога на обеспечение специальной военной операции" является ложью. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.Как уточнили в ведомстве, речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что дополнительный сбор якобы будет взиматься с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сферах отдыха, туризма и оздоровления. Утверждается, что до 30 марта необходимо представить в налоговую инспекцию информацию о совокупном доходе за 2025 год, после чего каждому будет установлен индивидуальный размер налога.Чтобы избежать дезинформации и быть в курсе всех изменений в сфере налогообложения, россиянам рекомендуют пользоваться только официальными источниками, в том числе сайтом ФНС России и единым контакт-центром налоговой службы.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Краснодарском крае опровергли фейк о введении "налога на обеспечение СВО"
"Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю официально опровергает данную информацию. Указанная новость является ложной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать дезинформации и быть в курсе всех изменений в сфере налогообложения, россиянам рекомендуют пользоваться только официальными источниками, в том числе сайтом ФНС России и единым контакт-центром налоговой службы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
