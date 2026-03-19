В России удвоилось число терактов
2026-03-19T18:01
Число террористических преступлений в России выросло на 59% за год – Генпрокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Число террористических преступлений в России за прошлый год выросло на 59,3 процента, при этом увеличилось и количество мигрантов, причастных к таким правонарушениям. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием президента Владимира Путина.
"Непрекращающаяся агрессия против России стала первопричиной роста числа террористических и экстремистских преступлений. В прошлом году, соответственно, увеличение произошло на 59,3%", – сообщил Гуцан.
По его словам, в этих условиях был задействован весь арсенал надзорных средств, обеспечена тесная координация с органами безопасности, но комплексная реализация профилактических мер обеспечивалась не всегда.
Уже в текущем году в рамках проверки критически важных объектов промышленности и энергетики прокурорам предстоит дать оценку их защищенности, продолжил генпрокурор.
"Поскольку для террористической и экстремистской деятельности информационно-идеологической подпиткой выступают незаконные сетевые ресурсы, за прошедший год по требованиям прокуроров ограничен доступ к 62 тысячам интернет-страниц с опасным контентом. Признана нежелательной деятельность 112 иностранных организаций. Наряду с ростом вовлеченности в террористическую деятельность подростков, в три раза увеличилось число иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к таким преступлениям, в том числе и нелегальных мигрантов", – также проинформировал он.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ поставил задачу усилить противодействие экстремизму и терроризму.
