В России удвоилось число терактов

Число террористических преступлений в России за прошлый год выросло на 59,3 процента, при этом увеличилось и количество мигрантов, причастных к таким...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Число террористических преступлений в России за прошлый год выросло на 59,3 процента, при этом увеличилось и количество мигрантов, причастных к таким правонарушениям. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием президента Владимира Путина.По его словам, в этих условиях был задействован весь арсенал надзорных средств, обеспечена тесная координация с органами безопасности, но комплексная реализация профилактических мер обеспечивалась не всегда. Уже в текущем году в рамках проверки критически важных объектов промышленности и энергетики прокурорам предстоит дать оценку их защищенности, продолжил генпрокурор.Президент России Владимир Путин ранее в четверг в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ поставил задачу усилить противодействие экстремизму и терроризму.

