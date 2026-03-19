В России растет число преступлений в оборонной сфере - РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России растет число преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса – контроль по этому направлению должен быть усилен. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.Глава государства поручил усилить контроль за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Он подчеркнул, что государство сейчас направляет в эту сферу большие средства."Они и сейчас нужны, и потом пригодятся, эти средства, реализованные в продукции соответствующей. Видите, что в мире происходит. Так, что нам и свои запасы надо будет восстанавливать и на внешнем рынке ниши большие открываются. Но нам сейчас нужно то, что используется в войсках и на линии боевого соприкосновения. Знаете, один из ключевых критериев здесь — это соотношение цены и качества. И для нас это всегда было и есть большим конкурентным преимуществом, потому что себестоимость нашей продукции и ее качество дают вот этот результат нужный стране для обеспечения безопасности", – заявил российский лидер.В России также растет число преступлений коррупционной направленности и в этой связи необходимо усиливать меры по противодействию таким правонарушений, поручил ранее российский лидер в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

россия, владимир путин (политик), преступность, генпрокуратура россии, новости, происшествия, опк