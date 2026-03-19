В России растет число преступлений в оборонной сфере
В России растет число преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса – контроль по этому направлению должен быть усилен. Такое поручение дал президент РФ
Путин поручил усилить контроль за преступностью в сфере Оборонно-промышленного комплекса
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России растет число преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса – контроль по этому направлению должен быть усилен. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
"За прошлый год количество правонарушений в сфере ОПК возросло на 6,1%. Это связано и со статистикой. Думаю, что соответствующие требованиям сегодняшнего дня. И связано, конечно, с увеличением объемов финансирования, с увеличением объемов работы", – сказал президент.
Глава государства поручил усилить контроль за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Он подчеркнул, что государство сейчас направляет в эту сферу большие средства.
"Они и сейчас нужны, и потом пригодятся, эти средства, реализованные в продукции соответствующей. Видите, что в мире происходит. Так, что нам и свои запасы надо будет восстанавливать и на внешнем рынке ниши большие открываются. Но нам сейчас нужно то, что используется в войсках и на линии боевого соприкосновения. Знаете, один из ключевых критериев здесь — это соотношение цены и качества. И для нас это всегда было и есть большим конкурентным преимуществом, потому что себестоимость нашей продукции и ее качество дают вот этот результат нужный стране для обеспечения безопасности", – заявил российский лидер.
В России также растет число преступлений коррупционной направленности
и в этой связи необходимо усиливать меры по противодействию таким правонарушений, поручил ранее российский лидер в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
