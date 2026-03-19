В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший
В Москве силовики задержали подозреваемого в подрыве отделения банка

17:53 19.03.2026 (обновлено: 17:55 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Москве задержан мужчина, устроивший взрыв в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О взрыве сообщил телеканал RT. По его данным, инцидент произошел в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленник подорвал банкомат.
"Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - написала Волк в канале на платформе Max.
По информации РИА Новости, в результате инцидента есть пострадавший.
"Поступила информация об одном пострадавшем в результате возгорания банкомата в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского", - сказали агентству в экстренных службах.
На месте работают правоохранители.
