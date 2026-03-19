В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший

В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 19.03.2026

В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший

В Москве задержан мужчина, устроивший взрыв в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T17:53

2026-03-19T17:53

2026-03-19T17:55

москва

происшествия

новости

взрыв

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Москве задержан мужчина, устроивший взрыв в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.О взрыве сообщил телеканал RT. По его данным, инцидент произошел в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленник подорвал банкомат.По информации РИА Новости, в результате инцидента есть пострадавший."Поступила информация об одном пострадавшем в результате возгорания банкомата в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского", - сказали агентству в экстренных службах.На месте работают правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, новости, взрыв, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)