В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший
В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший
В Москве задержан мужчина, устроивший взрыв в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T17:53
2026-03-19T17:53
2026-03-19T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Москве задержан мужчина, устроивший взрыв в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.О взрыве сообщил телеканал RT. По его данным, инцидент произошел в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленник подорвал банкомат.По информации РИА Новости, в результате инцидента есть пострадавший."Поступила информация об одном пострадавшем в результате возгорания банкомата в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского", - сказали агентству в экстренных службах.На месте работают правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва, происшествия, новости, взрыв, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший
17:53 19.03.2026 (обновлено: 17:55 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Москве задержан мужчина, устроивший взрыв в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О взрыве сообщил телеканал RT. По его данным, инцидент произошел в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленник подорвал банкомат.
"Мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - написала Волк в канале на платформе Max.
По информации РИА Новости, в результате инцидента есть пострадавший.
"Поступила информация об одном пострадавшем в результате возгорания банкомата в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского", - сказали агентству в экстренных службах.
На месте работают правоохранители.
