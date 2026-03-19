В Крыму завершают строительство завода по производству минеральной ваты

2026-03-19T14:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В поселке Гвардейское Симферопольского района завершается строительство завода по производству минеральной ваты. Об этом сообщил в четверг глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совместного выезда на объект с министром промышленности и торговли республики Анушаваном Агаджаняном.По словам главы крымского правительства, это первый завод подобного профиля в Южном федеральном округе. Ранее регион полностью зависел от поставок привозных материалов. Новое производство позволит полностью обеспечить потребность строительной отрасли Крыма в качественных звуко- и теплоизоляционных материалах. Кроме того, мощностей предприятия будет достаточно для регулярных поставок продукции в новые регионы."Запуск этого производства – это важнейший шаг к независимости местной строительной отрасли от сложной логистики, создание новых рабочих мест и мощный импульс для развития инфраструктуры всего Юга", – подчеркнул глава крымского Совмина.В Крыму объем валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2015 годом вырос почти в 3,6 раза и достиг 945 миллиардов рублей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

