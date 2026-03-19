В Крыму завершают строительство завода по производству минеральной ваты - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Крыму завершают строительство завода по производству минеральной ваты
В Крыму завершают строительство завода по производству минеральной ваты
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В поселке Гвардейское Симферопольского района завершается строительство завода по производству минеральной ваты. Об этом сообщил в четверг глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам совместного выезда на объект с министром промышленности и торговли республики Анушаваном Агаджаняном.
"На сегодняшний день стройготовность объекта оценивается в 95%. Объем привлеченных инвестиций составил 950 млн рублей. Производственная мощность нового предприятия составит 30 тысяч тонн продукции в год", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По словам главы крымского правительства, это первый завод подобного профиля в Южном федеральном округе. Ранее регион полностью зависел от поставок привозных материалов. Новое производство позволит полностью обеспечить потребность строительной отрасли Крыма в качественных звуко- и теплоизоляционных материалах. Кроме того, мощностей предприятия будет достаточно для регулярных поставок продукции в новые регионы.
"Запуск этого производства – это важнейший шаг к независимости местной строительной отрасли от сложной логистики, создание новых рабочих мест и мощный импульс для развития инфраструктуры всего Юга", – подчеркнул глава крымского Совмина.
В Крыму объем валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2015 годом вырос почти в 3,6 раза и достиг 945 миллиардов рублей, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
