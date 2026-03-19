В Крыму три человека погибли на пожарах из-за непотушенных сигарет

2026-03-19T09:41

2026-03-19T10:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Крыму, предварительной причиной трагедии во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.Первый случай произошел в селе Яркое поле Кировского района. "При пожаре в частном доме погиб 66-летний мужчина. Тело пенсионера без признаков жизни огнеборцы нашли во время разведки. Площадь пожара составила 6 кв.м", - говорится в сообщении.По предварительным данным – мужчина уснул с сигаретой в руках. Из-за ее тления произошло возгорание дивана, пламя перекинулось на бытовые предметы, и мужчина отравился продуктами горения, уточнили в МЧС.Второе ЧП случилось в Феодосии в доме на улице Чкалова. Поступило сообщение о задымлении на втором этаже пятиэтажного жилого дома.Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводятся проверки по факту гибели людей. Их ход взят под контроль в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что на пожаре в одном из заброшенных строений Севастополя мужчина отравился угарным газом. Огонь охватил 30 "квадратов" здания.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

