В Крыму три человека погибли на пожарах из-за непотушенных сигарет
В Крыму три человека погибли на пожарах из-за непотушенных сигарет
В Крыму три человека погибли на пожарах из-за непотушенных сигарет

09:41 19.03.2026 (обновлено: 10:08 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Крыму, предварительной причиной трагедии во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
Первый случай произошел в селе Яркое поле Кировского района.
"При пожаре в частном доме погиб 66-летний мужчина. Тело пенсионера без признаков жизни огнеборцы нашли во время разведки. Площадь пожара составила 6 кв.м", - говорится в сообщении.
По предварительным данным – мужчина уснул с сигаретой в руках. Из-за ее тления произошло возгорание дивана, пламя перекинулось на бытовые предметы, и мужчина отравился продуктами горения, уточнили в МЧС.
Второе ЧП случилось в Феодосии в доме на улице Чкалова. Поступило сообщение о задымлении на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

"Были эвакуированы 10 человек, из них двое детей. При разведке были обнаружены 73-летняя хозяйка квартиры и ее 61-летний сожитель. Граждане злоупотребляли алкоголем и уснули с сигаретой в руках", - отметили в ведомстве.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводятся проверки по факту гибели людей. Их ход взят под контроль в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось, что на пожаре в одном из заброшенных строений Севастополя мужчина отравился угарным газом. Огонь охватил 30 "квадратов" здания.
