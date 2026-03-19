В Крыму и Севастополе обновили более двух тысяч километров дорог
В Крыму и Севастополе за последние семь лет по нацпроектам "Безопасные качественные дороги" и "Инфраструктура для жизни" обновлено свыше 2 тысяч километров... РИА Новости Крым, 19.03.2026
марат хуснуллин
крым
новости крыма
дороги крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
новости севастополя
ремонт и строительство дорог
севастополь
благоустройство
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за последние семь лет по нацпроектам "Безопасные качественные дороги" и "Инфраструктура для жизни" обновлено свыше 2 тысяч километров региональных и местных дорог. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
"С 2019 года в Республике Крым и Севастополе было построено, реконструировано, отремонтировано, в том числе капитально, свыше 1 тысячи участков региональной и местной дорожной сети. Это более 2 тысяч километров", – цитирует Хуснуллина пресс-служба правительства РФ.
Так, крупнейшим федеральным проектом стало строительство моста через Керченский пролив. Его протяженность – 19 километров, транспортный переход соединяет Таманский полуостров с территорией полуострова. "Продолжением" моста стала федеральная трасса А-291 "Таврида" протяженностью более 256 километров.
Кроме того, в Крыму за последние семь лет по нацпроектам обновлено, модернизировано и построено более 300 объектов общей протяженностью 1,7 тысячи километров. Так, в 2023 году к нормативу приведено свыше 30 километров трассы "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск. Региональная автомобильная дорога является частью опорной сети, связывает трассу А-291 "Таврида" с севером полуострова и является одним из самых востребованных у автомобилистов маршрутов.
Также идет масштабное обновление региональной дороги Алушта – Судак – Феодосия. Это один из ключевых туристических маршрутов региона. В 2025 году был отремонтирован участок протяженностью 20 километров.
В Севастополе за последние семь лет по нацпроектам обновили 786 объектов общей протяженностью 477 километров.
Среди важнейших проектов – ремонт противообвальной галереи на Ласпинском перевале в 2024 году, автодорога через садоводческие товарищества протяженностью 2,7 километра, 1,5-километровый участок улицы Коралловой возле Севастопольского госуниверситета.
В свою очередь министр транспорта Андрей Никитин отметил, что среди приоритетных задач нацпроектов – развитие основных транспортных артерий и создание эффективных логистических коридоров, а также формирование транспортного каркаса страны.
"По данным на конец января 2025 года, доля дорог опорной сети России в нормативном состоянии составляет 75%. В Республике Крым этот показатель равен 75,6%, а в Севастополе – 89,9%. Это говорит о том, что субъекты развиваются опережающими темпами", – сказал Андрей Никитин.
Марат Хуснуллин отметил
, что с 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта. Приоритетными стали ключевые инфраструктурные проекты. Среди них съезды с трассы "Таврида" к курортным городам Южного берега Крыма, строительство и реконструкция очистных сооружений, большое количество социальных объектов.
