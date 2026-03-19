https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/v-krymu-i-sevastopole-obnovili-bolee-dvukh-tysyach-kilometrov-dorog-1154473030.html

В Крыму и Севастополе обновили более двух тысяч километров дорог

В Крыму и Севастополе за последние семь лет по нацпроектам "Безопасные качественные дороги" и "Инфраструктура для жизни" обновлено свыше 2 тысяч километров... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T14:56

марат хуснуллин

крым

новости крыма

дороги крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

новости севастополя

ремонт и строительство дорог

севастополь

благоустройство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278088_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f11d67771ac123d84089bda7d781e870.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за последние семь лет по нацпроектам "Безопасные качественные дороги" и "Инфраструктура для жизни" обновлено свыше 2 тысяч километров региональных и местных дорог. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.Так, крупнейшим федеральным проектом стало строительство моста через Керченский пролив. Его протяженность – 19 километров, транспортный переход соединяет Таманский полуостров с территорией полуострова. "Продолжением" моста стала федеральная трасса А-291 "Таврида" протяженностью более 256 километров.Кроме того, в Крыму за последние семь лет по нацпроектам обновлено, модернизировано и построено более 300 объектов общей протяженностью 1,7 тысячи километров. Так, в 2023 году к нормативу приведено свыше 30 километров трассы "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск. Региональная автомобильная дорога является частью опорной сети, связывает трассу А-291 "Таврида" с севером полуострова и является одним из самых востребованных у автомобилистов маршрутов.Также идет масштабное обновление региональной дороги Алушта – Судак – Феодосия. Это один из ключевых туристических маршрутов региона. В 2025 году был отремонтирован участок протяженностью 20 километров.В Севастополе за последние семь лет по нацпроектам обновили 786 объектов общей протяженностью 477 километров.Среди важнейших проектов – ремонт противообвальной галереи на Ласпинском перевале в 2024 году, автодорога через садоводческие товарищества протяженностью 2,7 километра, 1,5-километровый участок улицы Коралловой возле Севастопольского госуниверситета.В свою очередь министр транспорта Андрей Никитин отметил, что среди приоритетных задач нацпроектов – развитие основных транспортных артерий и создание эффективных логистических коридоров, а также формирование транспортного каркаса страны.Марат Хуснуллин отметил, что с 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта. Приоритетными стали ключевые инфраструктурные проекты. Среди них съезды с трассы "Таврида" к курортным городам Южного берега Крыма, строительство и реконструкция очистных сооружений, большое количество социальных объектов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

