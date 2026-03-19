В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину
В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину
В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину
В Крыму арестовали мужчину, ранившего четверых полицейских из охотничьего ружья. Об этом сообщает крымский главк СК России. РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали мужчину, ранившего четверых полицейских из охотничьего ружья. Об этом сообщает крымский главк СК России.Инцидент произошел в селе Стефановка 16 марта. Когда в дом к 49-летнему местному жителю пришли сотрудники полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий, хозяин домовладения открыл по ним огонь из ружья. Кроме того, как уточнили в СК, сельчанин выдернул кольцо из ручной осколочной гранаты и бросил ее в направлении стражей порядка. Четверо полицейских ранены, один из пострадавших находится в больнице."По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя заключил обвиняемого под стражу до 16 мая. Следствием ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 317 УК РФ)", – сказано в сообщении.Также будет дана оценка фактам применения обвиняемым насилия в отношении сожительницы. Устанавливаются контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия. Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует прокуратура Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку наЗа избиение полицейского в Евпатории в колонию отправили четверых крымчан В Крыму 17-летний лихач устроил погоню со стрельбой
крым, происшествия, арест, новости крыма, срочные новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым
В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину

В Крыму арестовали стрелявшего по полицейским мужчину

12:14 19.03.2026 (обновлено: 13:20 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали мужчину, ранившего четверых полицейских из охотничьего ружья. Об этом сообщает крымский главк СК России.
Инцидент произошел в селе Стефановка 16 марта. Когда в дом к 49-летнему местному жителю пришли сотрудники полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий, хозяин домовладения открыл по ним огонь из ружья.
Кроме того, как уточнили в СК, сельчанин выдернул кольцо из ручной осколочной гранаты и бросил ее в направлении стражей порядка.
Четверо полицейских ранены, один из пострадавших находится в больнице.
"По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя заключил обвиняемого под стражу до 16 мая. Следствием ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 317 УК РФ)", – сказано в сообщении.
Также будет дана оценка фактам применения обвиняемым насилия в отношении сожительницы. Устанавливаются контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия. Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует прокуратура Крыма.
