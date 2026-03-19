В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину

2026-03-19T12:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму арестовали мужчину, ранившего четверых полицейских из охотничьего ружья. Об этом сообщает крымский главк СК России.Инцидент произошел в селе Стефановка 16 марта. Когда в дом к 49-летнему местному жителю пришли сотрудники полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий, хозяин домовладения открыл по ним огонь из ружья. Кроме того, как уточнили в СК, сельчанин выдернул кольцо из ручной осколочной гранаты и бросил ее в направлении стражей порядка. Четверо полицейских ранены, один из пострадавших находится в больнице."По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя заключил обвиняемого под стражу до 16 мая. Следствием ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции в целях воспрепятствования их законной деятельности (ст. 317 УК РФ)", – сказано в сообщении.Также будет дана оценка фактам применения обвиняемым насилия в отношении сожительницы. Устанавливаются контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия. Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует прокуратура Крыма.

