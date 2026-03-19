В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина чрезвычайно проукраинским, РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T12:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина чрезвычайно проукраинским, но не стал делать прогнозы возможного развития этой ситуации.Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Его выдачи требуют киевские власти из-за проведения раскопок в Крыму.Адвокат Бутягина заявил, что данное решение суда Варшавы не окончательное и будет обжаловано.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения. Она также заверила, что МИД России будет добиваться скорейшего возвращения Бутягина на Родину.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.

