В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина
В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина чрезвычайно проукраинским, РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина

Решение польского суда по экстрадиции Бутягина чрезвычайно проукраинское – Песков

12:55 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина чрезвычайно проукраинским, но не стал делать прогнозы возможного развития этой ситуации.
"Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Его выдачи требуют киевские власти из-за проведения раскопок в Крыму.
Адвокат Бутягина заявил, что данное решение суда Варшавы не окончательное и будет обжаловано.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения. Она также заверила, что МИД России будет добиваться скорейшего возвращения Бутягина на Родину.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Защита Бутягина направила в польский суд прошение о замене заключения под стражу на залог и полицейский надзор.
Александр Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД РФ задействует весь инструментарий для помощи Бутягину – Захарова
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
Что спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение
 
13:39Новости СВО: за сутки Украина потеряла 1185 боевиков
13:28Часть Севастополя осталась без света
13:15На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
13:13ВТБ: Предприниматели на 68% увеличили обороты трансграничных платежей
13:01К чему могут привести атаки Киева на газовые объекты – заявление Кремля
12:55В Кремле прокомментировали решение суда об экстрадиции Бутягина
12:35В Москве 3-летний ребенок выпал из окна пятого этажа и погиб
12:27Беспилотники ВСУ третий день атакуют объекты "Газпрома" – что известно
12:17Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
12:14В Крыму арестовали ранившего четверых полицейских мужчину
12:09Газовый ужас для Европы: цена взлетела еще на 35% после ударов по Катару
11:56Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов
11:47Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Кубани
11:3730 детей эвакуировали из детсада на Херсонщине из-за атаки ВСУ
11:26Крым включили в расширенную схему энергетики России
11:17Крымчан ждут длинные выходные
11:10Путин наградил орденами призеров зимней Паралимпиады и их тренеров
11:05Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
10:56Когда отремонтируют площадь Ленина в Симферополе
10:47В Севастополе весь день громко - что происходит
Лента новостейМолния