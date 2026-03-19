В Краснодаре будут включать сирены при отражении атак ВСУ
Сирены и сигнал воздушной тревоги начнут включать в Краснодаре во время отражения атак украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 19.03.2026
19:47 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сирены и сигнал воздушной тревоги начнут включать в Краснодаре во время отражения атак украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
"В последнее время вражеские атаки БПЛА становятся все сильнее. К сожалению, страдают жители, есть повреждения инфраструктуры. При отражении атаки БПЛА в Краснодаре будет запускаться система оповещения. Когда вы услышите сирену - сигнал "Внимание всем", прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", - написал он в Telegram.
18 марта во время ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодар погиб мужчина. Беспилотники ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Также обломками была повреждена крыша медцентра и ЛЭП.
Позже при налете украинских дронов на Адыгею в Тахтамукайском районе пострадали двое детей. Также обломки БПЛА повредили восемь частных домов и три автомобиля.
