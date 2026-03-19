В Краснодаре будут включать сирены при отражении атак ВСУ

Сирены и сигнал воздушной тревоги начнут включать в Краснодаре во время отражения атак украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T19:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сирены и сигнал воздушной тревоги начнут включать в Краснодаре во время отражения атак украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.18 марта во время ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодар погиб мужчина. Беспилотники ударили по трем многоквартирным домам в Краснодаре, в одной из квартир произошел пожар. Еще один БПЛА упал после удара о стену здания, а фрагменты другого беспилотника обнаружили на балконе третьего дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Также обломками была повреждена крыша медцентра и ЛЭП.Позже при налете украинских дронов на Адыгею в Тахтамукайском районе пострадали двое детей. Также обломки БПЛА повредили восемь частных домов и три автомобиля.

