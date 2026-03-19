https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/v-alushte-snesli-istoricheskuyu-rotondu---chto-proiskhodit-1154478762.html

В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит

В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. На ее месте... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T16:23

крым

новости крыма

алушта

галина огнева

реконструкция

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110499/39/1104993933_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_419a060f739171162b3382050f476827.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. На ее месте будет установлена полная ее копию, рассказала глава города Галина Огнева. Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.Главный архитектор администрации города Александр Струбалин отметил, что ротонда, которую установили на набережной Алушты в 1951 году, нуждалась в реставрации, поскольку осадки, штормы и другие факторы оказали негативное воздействие ее на конструкции. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

