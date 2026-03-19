В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит - РИА Новости Крым, 19.03.2026
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/v-alushte-snesli-istoricheskuyu-rotondu---chto-proiskhodit-1154478762.html
В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит
В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит - РИА Новости Крым, 19.03.2026
В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит
В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. На ее месте... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T16:23
2026-03-19T16:59
крым
новости крыма
алушта
галина огнева
реконструкция
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. На ее месте будет установлена полная ее копию, рассказала глава города Галина Огнева. Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.Главный архитектор администрации города Александр Струбалин отметил, что ротонда, которую установили на набережной Алушты в 1951 году, нуждалась в реставрации, поскольку осадки, штормы и другие факторы оказали негативное воздействие ее на конструкции.
крым
алушта
крым, новости крыма, алушта, галина огнева, реконструкция
В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит

В Алуште снесли историческую ротонду и на ее месте поставят полную ее копию - Огнева

16:23 19.03.2026 (обновлено: 16:59 19.03.2026)
 
Алушта - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. На ее месте будет установлена полная ее копию, рассказала глава города Галина Огнева.
"На эти работы имеются все технические заключения, все экспертизы. Выполняет работы подрядная организация, которая имеет соответствующую лицензию, потому что это памятник культурного наследия. Колонны были убраны согласно официальному заключению, в котором сказано, что каркасная основа этих колонн пришла полностью в негодность", - сказала Огнева.
Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.
Главный архитектор администрации города Александр Струбалин отметил, что ротонда, которую установили на набережной Алушты в 1951 году, нуждалась в реставрации, поскольку осадки, штормы и другие факторы оказали негативное воздействие ее на конструкции.
"При обследовании конструкций колоннады было выявлено, что арматура полностью проржавела. Ротонда начала сдвигаться… Поэтому было принято решение реставрировать этот объект. В ближайшее время - до начала лета - он будет восстановлен в первоначальном виде", - подчеркнул специалист.
КрымНовости КрымаАлуштаГалина ОгневаРеконструкция
 
