Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина

В Севастополе в ночь на четверг военные отразили атаку ВСУ – сбиты 27 беспилотников, погиб мужчина и ранены еще двое. Об этом сообщил губернатор региона Михаил...

2026-03-19T06:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на четверг военные отразили атаку ВСУ – сбиты 27 беспилотников, погиб мужчина и ранены еще двое. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор проинформировал о последствиях падения обломков сбитых беспилотников. От упавших обломков в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании. В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом и участок лесополосы. В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание травы и одного из промышленных зданий. На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах выбиты окна и осколками от сбитых беспилотников повреждены восемь автомобилей.Спецслужбы работают на месте происшествия, подчеркнул глава региона.Губернатор призвал не подходить к частям сбитых БПЛА, а также обратился с просьбой сообщать об обнаруженных обломках по номеру 112.Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для осуществления личного контроля за ситуацией на место выехал прокурор Гагаринского района Антон Кугатов, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

