Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
В Севастополе в ночь на четверг военные отразили атаку ВСУ – сбиты 27 беспилотников, погиб мужчина и ранены еще двое. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на четверг военные отразили атаку ВСУ – сбиты 27 беспилотников, погиб мужчина и ранены еще двое. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Также губернатор проинформировал о последствиях падения обломков сбитых беспилотников. От упавших обломков в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании. В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом и участок лесополосы. В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание травы и одного из промышленных зданий. На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах выбиты окна и осколками от сбитых беспилотников повреждены восемь автомобилей.Спецслужбы работают на месте происшествия, подчеркнул глава региона.Губернатор призвал не подходить к частям сбитых БПЛА, а также обратился с просьбой сообщать об обнаруженных обломках по номеру 112.Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.&nbsp;Для осуществления личного контроля за ситуацией на место выехал прокурор Гагаринского района Антон Кугатов, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина

При атаке ВСУ на Севастополь погиб мужчина и ранены еще двое

06:01 19.03.2026 (обновлено: 06:46 19.03.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на четверг военные отразили атаку ВСУ – сбиты 27 беспилотников, погиб мужчина и ранены еще двое. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА. К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации также пострадали 2 человека, у них травмы средней тяжести", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также губернатор проинформировал о последствиях падения обломков сбитых беспилотников. От упавших обломков в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании. В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом и участок лесополосы. В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание травы и одного из промышленных зданий. На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах выбиты окна и осколками от сбитых беспилотников повреждены восемь автомобилей.
Спецслужбы работают на месте происшествия, подчеркнул глава региона.
Губернатор призвал не подходить к частям сбитых БПЛА, а также обратился с просьбой сообщать об обнаруженных обломках по номеру 112.
Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для осуществления личного контроля за ситуацией на место выехал прокурор Гагаринского района Антон Кугатов, проинформировали в надзорном ведомстве.
06:52Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге
06:37Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре
06:01Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
21:30Совещание по развитию Крыма и вердикт суда по Бутягину: главное за день
20:49Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота
20:45Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер
20:37Новая атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 32 дрона
20:20Сюжеты пишет сама жизнь: для чего нужны фильмы про СВО
19:45В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
19:06Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
18:56Министр обороны Белоусов посетил зону СВО
18:45Победитель "штопора": как великий летчик открывал небо
18:33Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления
18:09В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – Аксенов
17:45Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина на Родину – МИД
17:38Всем причастным к краже у Крыма скифского золота придется ответить – МИД
17:16Путин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе
17:13Путин поблагодарил Аксенова за работу по развитию Крыма
Лента новостейМолния