Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
В Севастополе в ночь на четверг военные отразили атаку ВСУ – сбиты 27 беспилотников, погиб мужчина и ранены еще двое. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 19.03.2026
Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
При атаке ВСУ на Севастополь погиб мужчина и ранены еще двое
06:01 19.03.2026 (обновлено: 06:46 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на четверг военные отразили атаку ВСУ – сбиты 27 беспилотников, погиб мужчина и ранены еще двое. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 27 БПЛА. К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации также пострадали 2 человека, у них травмы средней тяжести", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также губернатор проинформировал о последствиях падения обломков сбитых беспилотников. От упавших обломков в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. В районе парке Победы в результате падения обломков БПЛА загорелся небольшой участок крыши в здании. В районе Фиолента из-за обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом и участок лесополосы. В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание травы и одного из промышленных зданий. На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах выбиты окна и осколками от сбитых беспилотников повреждены восемь автомобилей.
Спецслужбы работают на месте происшествия, подчеркнул глава региона.
Губернатор призвал не подходить к частям сбитых БПЛА, а также обратился с просьбой сообщать об обнаруженных обломках по номеру 112.
Прокуратура города взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Для осуществления личного контроля за ситуацией на место выехал прокурор Гагаринского района Антон Кугатов, проинформировали в надзорном ведомстве.
