"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо - РИА Новости Крым, 19.03.2026
"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо
Моя сильная сторона — это руки и скорость. Но, слава Богу, защищаться все же приходится только на татами, признается корреспонденту РИА Новости Крым спортсменка РИА Новости Крым, 19.03.2026
"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо

Спортсменка из Ялты Елизавета Громова взяла "золото" на национальном кубке по кудо

19:02 19.03.2026
 
© Фото их личного архива спортсменки Лизы Громовой
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Моя сильная сторона — это руки и скорость. Но, слава Богу, защищаться все же приходится только на татами, признается корреспонденту РИА Новости Крым спортсменка из Ялты Елизавета Громова, которая взяла "золото" на национальном кубке по кудо.
В Ярославле прошел национальный кубок по кудо Grizzly Open Cup X, где за победу соревновались больше 850 бойцов со всей страны. Крымчанка Елизавета Громова стала абсолютным лидером состязаний и заняла первое место. А накануне турнира Елизавета получила звание мастера спорта России.
"Соревнования у нас начались в семь часов утра. Нам сказали, что моя категория дерется в 15 часов. Но я первый свой поединок дралась в семь часов вечера, а второй - в девять. А мы ведь с самого утра на ногах, очень уже хотелось спасть", - вспоминает Елизавета.
В первом соревновании Громова встретилась на татами со спортсменкой, которая заняла третье место на прошлом Чемпионате России, и выиграла. В финальном поединке ее соперницей стала девочка из Ярославля, которая была на восемь килограммов тяжелее. Бой крымчанка выиграла со счетом 2:0, оценку забрала за серию ударов руками.
Громова тренируется с 2015 года. И вот уже третий год – под чутким руководством своей старшей сестры Анастасии Громовой, с которой когда-то они и пришли в этот вид спорта.
"В детстве я занималась легкой атлетикой, на танцы ходила. И в один момент к нам домой пришла моя двоюродная сестра и рассказала, что у нее в школе открылась новая секция с необычным названием. Мы заинтересовались и решили посетить первую тренировку. Нам очень сильно понравилось. И мы сразу же спросили у тренера, будут ли соревнования? Он сказал, что да, мы будем ездить на соревнования, и мы остались. И так вот, шаг за шагом мы постепенно поднимались", - вспоминает Елизавета.
Три года назад Елизавета перешла во взрослую категорию. Она уже шесть раз выезжала на разные всероссийские соревнования и возвращалась победительницей. Кудо она уделяет большую часть своей жизни.
"Как перешла во взрослую категорию, то тренируюсь шесть раз в неделю, а когда на соревнования езжу, то еще и дважды в день. В кудо очень много разнообразных приемов, очень много бросков. У нас можно драться и руками, и болевые делать, и в борьбе можно выиграть. И при этом у нас все тело защищено, это малотравмоопасный вид спорта", - поясняет она.
Каждый из трех тренеров дает ей перед соревнованиями определенный план, которому она неукоснительно следует.
"Тренеры внушают мне уверенность, показывают мои сильные стороны. И я стараюсь их слушать, и мы вместе приходим к победе. За этот год я сильно выросла, получила много навыков, - говорит она и добавляет. - Если в прошлом году я была уверена в себе, в своих навыках, но все же не была уверена, что еду на соревнования (всероссийские - ред.) как лидер, что смогу выиграть чемпионок мира, которые по 20 лет в этом спорте. То в этот раз я еду действительно как лидер, понимаю, что и по силе и по скорости, и по навыкам я ничем не хуже своих соперников, которые в этом спорте уже давно".
И семья Елизаветы, и она сама гордятся победами. Гордятся Лизой и ее коллеги на работе, всегда ее поздравляют и радуются. Но она признается: "Как правило, люди не могут почувствовать, сколько труда в эти победы вложено. Это понимает только спортсмен".
Чемпионат России по кудо, куда собирается и Елизавета, состоится на следующей неделе в Москве. И если Громова займет там первое-второе место, то попадет в сборную России, и поедет на Кубок Евразии в Грузию.
Кстати, работает Лиза кондитером. Перед чемпионатом России ей приходится сбрасывать вес. Девушка с улыбкой признается: "тяжеловато вот так вот работать и не лакомится своими любимыми дубайскими макарунсами".
Кудо - смешанное боевое искусство, объединившее приемы из карате, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксинга, тайского и европейского бокса. Название переводится на русский язык как "Путь пустоты" или "Открытый путь".
