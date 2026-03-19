"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Моя сильная сторона — это руки и скорость. Но, слава Богу, защищаться все же приходится только на татами, признается корреспонденту РИА Новости Крым спортсменка РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T19:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Моя сильная сторона — это руки и скорость. Но, слава Богу, защищаться все же приходится только на татами, признается корреспонденту РИА Новости Крым спортсменка из Ялты Елизавета Громова, которая взяла "золото" на национальном кубке по кудо.В Ярославле прошел национальный кубок по кудо Grizzly Open Cup X, где за победу соревновались больше 850 бойцов со всей страны. Крымчанка Елизавета Громова стала абсолютным лидером состязаний и заняла первое место. А накануне турнира Елизавета получила звание мастера спорта России.В первом соревновании Громова встретилась на татами со спортсменкой, которая заняла третье место на прошлом Чемпионате России, и выиграла. В финальном поединке ее соперницей стала девочка из Ярославля, которая была на восемь килограммов тяжелее. Бой крымчанка выиграла со счетом 2:0, оценку забрала за серию ударов руками.Громова тренируется с 2015 года. И вот уже третий год – под чутким руководством своей старшей сестры Анастасии Громовой, с которой когда-то они и пришли в этот вид спорта."В детстве я занималась легкой атлетикой, на танцы ходила. И в один момент к нам домой пришла моя двоюродная сестра и рассказала, что у нее в школе открылась новая секция с необычным названием. Мы заинтересовались и решили посетить первую тренировку. Нам очень сильно понравилось. И мы сразу же спросили у тренера, будут ли соревнования? Он сказал, что да, мы будем ездить на соревнования, и мы остались. И так вот, шаг за шагом мы постепенно поднимались", - вспоминает Елизавета.Три года назад Елизавета перешла во взрослую категорию. Она уже шесть раз выезжала на разные всероссийские соревнования и возвращалась победительницей. Кудо она уделяет большую часть своей жизни.Каждый из трех тренеров дает ей перед соревнованиями определенный план, которому она неукоснительно следует."Тренеры внушают мне уверенность, показывают мои сильные стороны. И я стараюсь их слушать, и мы вместе приходим к победе. За этот год я сильно выросла, получила много навыков, - говорит она и добавляет. - Если в прошлом году я была уверена в себе, в своих навыках, но все же не была уверена, что еду на соревнования (всероссийские - ред.) как лидер, что смогу выиграть чемпионок мира, которые по 20 лет в этом спорте. То в этот раз я еду действительно как лидер, понимаю, что и по силе и по скорости, и по навыкам я ничем не хуже своих соперников, которые в этом спорте уже давно".И семья Елизаветы, и она сама гордятся победами. Гордятся Лизой и ее коллеги на работе, всегда ее поздравляют и радуются. Но она признается: "Как правило, люди не могут почувствовать, сколько труда в эти победы вложено. Это понимает только спортсмен".Чемпионат России по кудо, куда собирается и Елизавета, состоится на следующей неделе в Москве. И если Громова займет там первое-второе место, то попадет в сборную России, и поедет на Кубок Евразии в Грузию.Кстати, работает Лиза кондитером. Перед чемпионатом России ей приходится сбрасывать вес. Девушка с улыбкой признается: "тяжеловато вот так вот работать и не лакомится своими любимыми дубайскими макарунсами".Кудо - смешанное боевое искусство, объединившее приемы из карате, дзюдо, джиу-джитсу, кикбоксинга, тайского и европейского бокса. Название переводится на русский язык как "Путь пустоты" или "Открытый путь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденами призеров зимней Паралимпиады и их тренеров"Я за натуралку!": спортсмен из Крыма стал чемпионом мира по версии WPSOКрымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России

