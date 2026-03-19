Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани
Трое детей и девушка пострадали в ДТП в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
2026-03-19T16:15
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. Трое детей и девушка пострадали в ДТП в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.По данным правоохранителей, авария произошла в четверг в 10:20 на трассе "Кавказ". 32-летний водитель УАЗ "Патриот" не справился с управлением, наехал на металлический отбойник и вылетел на встречную полосу.Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.Ранее 74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. 53-летний водитель Hyundai также выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в АдлереДве иномарки столкнулись и загорелись на Кубани – четверо погибших
