Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Трое детей и девушка пострадали в ДТП в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. РИА Новости Крым, 19.03.2026
16:15 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. Трое детей и девушка пострадали в ДТП в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
По данным правоохранителей, авария произошла в четверг в 10:20 на трассе "Кавказ". 32-летний водитель УАЗ "Патриот" не справился с управлением, наехал на металлический отбойник и вылетел на встречную полосу.
"В ДТП пострадали пассажиры: 20-летняя девушка и трое несовершеннолетних. Они с травмами госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Ранее 74-летняя пенсионерка погибла и еще двое пострадали в столкновении двух иномарок в Сочи. 53-летний водитель Hyundai также выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.
