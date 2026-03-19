Три четверти россиян считают роль Крыма ключевой в обороноспособности РФ
Воссоединение Крыма с Россией сегодня считают правильным 89% россиян, три четверти граждан страны считают роль полуострова ключевой в обеспечении... РИА Новости Крым, 19.03.2026
Воссоединение Крыма с Россией считают правильным 89% россиян – опрос ВЦИОМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией сегодня считают правильным 89% россиян, три четверти граждан страны считают роль полуострова ключевой в обеспечении обороноспособности страны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на круглом столе в Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Результаты опроса представила эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева. По ее словам, в целом крымский консенсус сохранился. Подавляющее большинство россиян по-прежнему высказывает поддержку принятому в 2014 году решению. При этом мнение о правильности воссоединения полуострова с РФ со временем даже немного усилилось за последние годы. Если в 2024 году о том, что это правильное решение, говорили 86%, то сейчас – 89%.
"Это говорит о том, что россияне сохраняют мнение о том, что Крым должен быть российским, и что это знаковое событие для страны в целом", – сказала Григорьева.
В ходе опроса 72% респондентов заявили, что испытывают позитивные эмоции от событий Крымской весны. Доминирующее чувство – гордость (58%), на втором месте – восхищение (14%).
По данным исследования, 85% россиян согласны с мнением, что, воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Еще 78% согласны с тем, что полуостров играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. Кроме того, 59% согласны с суждением, что воссоединение Крыма с Россией было исторически неизбежным.
"Воссоединение Крыма с Россией воспринимается россиянами как правильное, исторически справедливое и неизбежное решение. В этом основа той устойчивой и долговременной поддержки, которую мы наблюдаем сейчас", – подытожила эксперт ВЦИОМ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Читайте также на РИА Новости Крым: