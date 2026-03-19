https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/tri-chetverti-rossiyan-schitayut-rol-kryma-klyuchevoy-v-oboronosposobnosti-rf-1154473864.html

Три четверти россиян считают роль Крыма ключевой в обороноспособности РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Воссоединение Крыма с Россией сегодня считают правильным 89% россиян, три четверти граждан страны считают роль полуострова ключевой в обеспечении...

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111692/72/1116927296_892:1044:3171:2326_1920x0_80_0_0_310960c198b92501cc432c4810f79c86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Воссоединение Крыма с Россией сегодня считают правильным 89% россиян, три четверти граждан страны считают роль полуострова ключевой в обеспечении обороноспособности страны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на круглом столе в Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Результаты опроса представила эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева. По ее словам, в целом крымский консенсус сохранился. Подавляющее большинство россиян по-прежнему высказывает поддержку принятому в 2014 году решению. При этом мнение о правильности воссоединения полуострова с РФ со временем даже немного усилилось за последние годы. Если в 2024 году о том, что это правильное решение, говорили 86%, то сейчас – 89%.В ходе опроса 72% респондентов заявили, что испытывают позитивные эмоции от событий Крымской весны. Доминирующее чувство – гордость (58%), на втором месте – восхищение (14%).По данным исследования, 85% россиян согласны с мнением, что, воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Еще 78% согласны с тем, что полуостров играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны. Кроме того, 59% согласны с суждением, что воссоединение Крыма с Россией было исторически неизбежным.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал историческим и решительным выбор Крыма быть с Россией Возвращение Крыма стало точкой сборки всего народа России – ЗахароваВраги России проиграли в Крыму без права на реванш – Матвиенко

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

