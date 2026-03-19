Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы
РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T15:40
Читайте также на РИА Новости Крым:Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
Ялта. Театр Чехова. Выступает признанный мэтр сцены, Народный артист Махмуд Эсамбаев. Студентки Гнесинки сидят в первом ряду и с восторгом смотрят на перевоплощения мастера. После оваций танцор мирового уровня завален цветами и раздает их девушкам из первого ряда. А потом подтягивает одну из них к себе и говорит: "Друзья, вы видите эту девочку? Это Надя Бабкина. Запомните это имя. У нее большое будущее, она будет очень известным человеком".
Такое свое самое первое воспоминание о Крыме журналистам рассказала сама уже Народная артистка Надежда Георгиевна Бабкина. Слова Эсамбаева в Ялте она считает своим жизненным напутствием.
Потомственная казачка
Надя Бабкина родилась под Астраханью в семье потомственного казака Георгия Ивановича и учительницы Тамары Александровны. Семья была музыкальной: отец превосходно играл на разных инструментах и хорошо пел. Пела и сама Надя, "сколько себя помнит". Стать артисткой она решила в четыре года и мечте совей не изменила.
С первого класса стала заниматься в кружке художественной самодеятельности, выступала на всех школьных мероприятиях с народными песнями. На баяне ей аккомпанировал младший брат Валерий. В 10 классе Надежда стала победительницей Всероссийского молодежного конкурса в жанре русской народной песни.
Несмотря на сценические успехи дочери родители считали, что пение – это не профессия. По настоянию отца с матерью Бабкина стала студенткой медицинского училища, но проучилась там всего семестр.
В новом учебном году Надежда поступила в Астраханское музыкальное училище, а после его окончания в 1971 году поехала покорять Москву – поступать в Гнесинку. После окончания этого государственного музыкально-педагогического института Бабкина получила две специальности – дирижера и солистки-народницы.
"Русская песня" Бабкиной
Непоседливая, активная Бабкина не может просто петь, ей надо организовывать, просвещать, прививать любовь к народному пению. Еще будучи студенткой, она сотоварищи формируют вокальный ансамбль "Русская песня", ставший брендом Бабкиной на всю жизнь. Первый состав – шесть девушек – выступали по небольшим городкам и селам, в заводских цехах. Первый заметный успех – в 1976 году в Сочи на Всероссийском конкурсе советской песни.
Бабкина не просто поет, она – худрук ансамбля, под ее руководством в репертуаре коллектива появляются более ста обработанных, адаптированных под современного слушателя русских народных песен, тематические концертные программы, концерты-спектакли, сценические народные действа.
Чтобы лучше ставить номера, Надежда Бабкина получает еще одно высшее образование режиссера эстрады и массовых представлений. Ансамбль растет и вырастает в театр "Русская песня". А казачке все мало – и в 1997 году появляется фестиваль "Казачий круг". Также Бабкина преподает в ГИТИСе и ведет передачи на телевидении и радио, снимается в фильмах – в основном в роли себя самой, одно время она была депутатом и дважды - доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
"Жанр народной песни меня выбрал, я его обожаю, потому что там есть смысл. Этот жанр – это спасение для всех, это мудрость и генетика народа", – уверена Надежда Георгиевна.
Она считает, что отношение к народной песне меняется: "Она становится модной, хотя я не люблю это слово", – говорит она.
Бабкина вспоминает, как ее благодарили однокурсники ее сына, попавшие на концерт "Русской песни": "После концерта они дожидались меня у служебного входа. И одна девочка сказала: "Надежда, огромное спасибо вам за то, что мы смогли прикоснуться к тому, чего не знаем, и почувствовать себя русскими людьми". Меня эти слова тогда очень тронули".
Русский Крым
Крым для Бабкиной однозначно русский. Для нее полуостров - легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи.
"Когда ты знаешь традиции других народов и вероисповеданий и уважительно к этому относишься, ты становишься богаче, сильнее духовно и личностно. И ты себя чувствуешь причастным к судьбе страны. В Крыму это очень ярко проявляется. Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди", – говорит артистка.
Любимые города – Ялта и Севастополь. Кстати, на полуострове Бабкина не только получила путевку в жизнь. В Крыму же состоялись одни из первых гастролей "Русской песни" – в 1978 году. Может быть, именно поэтому Надежда Георгиевна в Тавриде частый гость
: много начинаний, много хороших впечатлений.
Одно из самых заметных ее появлений – в Дни Крымской весны. "Русская песня" тогда выступала на площадях в Симферополе и Севастополе перед массово вышедшими на площадь крымчанами.
"В 2014 году я поразилась терпению крымчан и их спокойствию. Крым пропитан историей, и я подумала, что здесь не могут жить другие люди – которые не сдюжат. Крымчане были спокойны и дружны", – вспоминает Надежда Бабкина.
Была актриса и на историческом мероприятии – в Кремлевском дворце, где представители Крыма и глава России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписывали договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.
Артистка рассказывала журналистам, какое было в зале волнение, и как над ее головой вместе с флагом России наравне реяли флаги Крыма и Севастополя.
"Помню, сзади меня стояли две жительницы полуострова с растянутыми знаменами Крыма и Севастополя. Мы стали говорить им, что, дескать, отдохнули бы. А они ответили: "Мы стояли так три месяца, держали эти флаги каждый день, как-нибудь здесь час простоим!" – это цитата из одного из многочисленных интервью Надежда Георгиевны в СМИ.
На концертах и в госпиталях
"Для меня Крым – место силы. Я приезжаю, постою на том месте, погуляю, где мы вместе гуляли, вспоминаю, улыбаюсь, заряжаюсь, побуду с друзьями, а у меня их здесь очень много, и возвращаюсь опять на работу. Целый год работаю, потом опять возвращаюсь сюда", – говорит Надежда Георгиевна.
В 2020 году певица приехала в Крым после перенесенного тяжелейшего ковида: дышать морским и хвойным воздухом. Так и повелось из отпуска в отпуск – всегда в Крым.
Но проводить отпуск в ленивом лежании на пляже энергичная артистка не может: то на концерт коллеги Лепса придет, то появится на музыкальном пикнике в Никитском ботаническом саду, то отправится на экскурсию по местам военной славы Севастополя, то едет в Международный детский центр "Артек" на детский фестиваль, а потом в госпиталь к раненый бойцам СВО…
Кстати, руководителя "Русской песни" не смущает долгий путь в Крым на поезде. В своей социальной сети она выкладывает "домашние" фотографии из вагона: в футболке с Z на груди, а на столе курица в фольге – все, как у простых людей.
Надежда Бабкина в Крыму не только отдыхает, но и работает, и наблюдает – видит все изменения, все преображения, меняющие полуостров к лучшему. И сама делает для этого немало. Она считает, что российские артисты должны внести свою гражданскую лепту.
На полуострове Бабкина представляла несколько своих профессиональных программ – народную мистерию "В Россию верим", фестиваль-марафон "Песни России", с которыми проехала по самым отдаленным крымским райцентрам, были и, безусловно, будут и другие проекты.
"Вся моя деятельность направлена на поддержание патриотического духа и понимания, что мы за люди и чьей земли мы уроженцы", – убеждена Бабкина. Она не общается с теми, кто покинул Россию с началом СВО: "Внутри у них труха".
За свою твердую позицию она удостоилась запрета на въезд на Украину – за поддержку Крыма и СВО против нее Киевом, Канадой и Латвией объявлены персональные санкции. Но Бабкина не унывает – в свои 76 обладательница орденов "За заслуги перед Отечеством" трех степеней, Ордена Дружбы и Ордена Почета продолжает начатое ей в середине ХХ века дело – рассказывает и показывает людям силу и правду русского народного искусства по всей России и за ее пределами.
