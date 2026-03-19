https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/sudbonosnyy-krym-mesto-sily-nadezhdy-babkinoy--ko-dnyu-rozhdeniya-pevitsy-1144994191.html

Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы

Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы

РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T15:40

2026-03-19T15:40

2026-03-19T15:40

эксклюзивы риа новости крым

авторы

надежда бабкина

крым

культура

музыка

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129919002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddf81f19689e4cafa9f7524eb892fd92.jpg

Ялта. Театр Чехова. Выступает признанный мэтр сцены, Народный артист Махмуд Эсамбаев. Студентки Гнесинки сидят в первом ряду и с восторгом смотрят на перевоплощения мастера. После оваций танцор мирового уровня завален цветами и раздает их девушкам из первого ряда. А потом подтягивает одну из них к себе и говорит: "Друзья, вы видите эту девочку? Это Надя Бабкина. Запомните это имя. У нее большое будущее, она будет очень известным человеком".Такое свое самое первое воспоминание о Крыме журналистам рассказала сама уже Народная артистка Надежда Георгиевна Бабкина. Слова Эсамбаева в Ялте она считает своим жизненным напутствием.Потомственная казачкаНадя Бабкина родилась под Астраханью в семье потомственного казака Георгия Ивановича и учительницы Тамары Александровны. Семья была музыкальной: отец превосходно играл на разных инструментах и хорошо пел. Пела и сама Надя, "сколько себя помнит". Стать артисткой она решила в четыре года и мечте совей не изменила.С первого класса стала заниматься в кружке художественной самодеятельности, выступала на всех школьных мероприятиях с народными песнями. На баяне ей аккомпанировал младший брат Валерий. В 10 классе Надежда стала победительницей Всероссийского молодежного конкурса в жанре русской народной песни.Несмотря на сценические успехи дочери родители считали, что пение – это не профессия. По настоянию отца с матерью Бабкина стала студенткой медицинского училища, но проучилась там всего семестр.В новом учебном году Надежда поступила в Астраханское музыкальное училище, а после его окончания в 1971 году поехала покорять Москву – поступать в Гнесинку. После окончания этого государственного музыкально-педагогического института Бабкина получила две специальности – дирижера и солистки-народницы."Русская песня" БабкинойНепоседливая, активная Бабкина не может просто петь, ей надо организовывать, просвещать, прививать любовь к народному пению. Еще будучи студенткой, она сотоварищи формируют вокальный ансамбль "Русская песня", ставший брендом Бабкиной на всю жизнь. Первый состав – шесть девушек – выступали по небольшим городкам и селам, в заводских цехах. Первый заметный успех – в 1976 году в Сочи на Всероссийском конкурсе советской песни.Бабкина не просто поет, она – худрук ансамбля, под ее руководством в репертуаре коллектива появляются более ста обработанных, адаптированных под современного слушателя русских народных песен, тематические концертные программы, концерты-спектакли, сценические народные действа.Чтобы лучше ставить номера, Надежда Бабкина получает еще одно высшее образование режиссера эстрады и массовых представлений. Ансамбль растет и вырастает в театр "Русская песня". А казачке все мало – и в 1997 году появляется фестиваль "Казачий круг". Также Бабкина преподает в ГИТИСе и ведет передачи на телевидении и радио, снимается в фильмах – в основном в роли себя самой, одно время она была депутатом и дважды - доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.Она считает, что отношение к народной песне меняется: "Она становится модной, хотя я не люблю это слово", – говорит она.Бабкина вспоминает, как ее благодарили однокурсники ее сына, попавшие на концерт "Русской песни": "После концерта они дожидались меня у служебного входа. И одна девочка сказала: "Надежда, огромное спасибо вам за то, что мы смогли прикоснуться к тому, чего не знаем, и почувствовать себя русскими людьми". Меня эти слова тогда очень тронули".Русский КрымКрым для Бабкиной однозначно русский. Для нее полуостров - легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи.Любимые города – Ялта и Севастополь. Кстати, на полуострове Бабкина не только получила путевку в жизнь. В Крыму же состоялись одни из первых гастролей "Русской песни" – в 1978 году. Может быть, именно поэтому Надежда Георгиевна в Тавриде частый гость: много начинаний, много хороших впечатлений.Одно из самых заметных ее появлений – в Дни Крымской весны. "Русская песня" тогда выступала на площадях в Симферополе и Севастополе перед массово вышедшими на площадь крымчанами.Была актриса и на историческом мероприятии – в Кремлевском дворце, где представители Крыма и глава России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписывали договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.Артистка рассказывала журналистам, какое было в зале волнение, и как над ее головой вместе с флагом России наравне реяли флаги Крыма и Севастополя."Помню, сзади меня стояли две жительницы полуострова с растянутыми знаменами Крыма и Севастополя. Мы стали говорить им, что, дескать, отдохнули бы. А они ответили: "Мы стояли так три месяца, держали эти флаги каждый день, как-нибудь здесь час простоим!" – это цитата из одного из многочисленных интервью Надежда Георгиевны в СМИ.На концертах и в госпиталях"Для меня Крым – место силы. Я приезжаю, постою на том месте, погуляю, где мы вместе гуляли, вспоминаю, улыбаюсь, заряжаюсь, побуду с друзьями, а у меня их здесь очень много, и возвращаюсь опять на работу. Целый год работаю, потом опять возвращаюсь сюда", – говорит Надежда Георгиевна.В 2020 году певица приехала в Крым после перенесенного тяжелейшего ковида: дышать морским и хвойным воздухом. Так и повелось из отпуска в отпуск – всегда в Крым.Но проводить отпуск в ленивом лежании на пляже энергичная артистка не может: то на концерт коллеги Лепса придет, то появится на музыкальном пикнике в Никитском ботаническом саду, то отправится на экскурсию по местам военной славы Севастополя, то едет в Международный детский центр "Артек" на детский фестиваль, а потом в госпиталь к раненый бойцам СВО…Кстати, руководителя "Русской песни" не смущает долгий путь в Крым на поезде. В своей социальной сети она выкладывает "домашние" фотографии из вагона: в футболке с Z на груди, а на столе курица в фольге – все, как у простых людей.Надежда Бабкина в Крыму не только отдыхает, но и работает, и наблюдает – видит все изменения, все преображения, меняющие полуостров к лучшему. И сама делает для этого немало. Она считает, что российские артисты должны внести свою гражданскую лепту.На полуострове Бабкина представляла несколько своих профессиональных программ – народную мистерию "В Россию верим", фестиваль-марафон "Песни России", с которыми проехала по самым отдаленным крымским райцентрам, были и, безусловно, будут и другие проекты."Вся моя деятельность направлена на поддержание патриотического духа и понимания, что мы за люди и чьей земли мы уроженцы", – убеждена Бабкина. Она не общается с теми, кто покинул Россию с началом СВО: "Внутри у них труха". Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

авторы, надежда бабкина, крым, культура, музыка, россия