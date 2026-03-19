США заявили о планах разместить свое оружие в космосе
США заявили о планах разместить свое оружие в космосе - РИА Новости Крым, 19.03.2026
США заявили о планах разместить свое оружие в космосе
Желание США завоевать неоспоримое превосходство в космосе является угрозой всем странам мира и ведет к опасной гонке вооружений. Однако "точка невозврата" еще... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T20:13
2026-03-19T20:13
2026-03-19T20:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Желание США завоевать неоспоримое превосходство в космосе является угрозой всем странам мира и ведет к опасной гонке вооружений. Однако "точка невозврата" еще не пройдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что глава Пентагона Пит Хегсет в феврале открыто заявил об амбициях Штатов обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве.По ее словам, при этом в Вашингтоне категорически отвергают возможность "орбитального равенства" или "паритета" государств. А это подтверждает опасения Москвы о возрастающей угрозе превращения космоса в арену вооруженного противостояния. "Налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок. Доминирование в космосе рассматривается ими в качестве гарантии достижения преимущества в любом конфликте и над любым потенциальным противником. Планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать реальные очертания", - отметила она.Захарова подчеркнула, что Пентагон игнорирует очевидное: любой вооруженный конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств.Она отметила, что на сегодняшний день важно заключить юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов."Важным промежуточным шагом на пути к заключению юридически обязывающего инструмента по ПГВК является международная инициатива/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, участниками которой являются уже 37 государств", - заключила Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:NASA отложило старт лунной миссии – ракету возвращают в сборочный цехРоссия может построить на Луне атомную электростанциюНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
космос
сша
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, космос, сша, оружие, безопасность, политика, новости, пит хегсет
США заявили о планах разместить свое оружие в космосе
В МИД России оценили стремление США обеспечить неоспоримое превосходство в космосе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Желание США завоевать неоспоримое превосходство в космосе является угрозой всем странам мира и ведет к опасной гонке вооружений. Однако "точка невозврата" еще не пройдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что глава Пентагона Пит Хегсет в феврале открыто заявил об амбициях Штатов обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве.
"Поставлена задача обеспечить абсолютное и неоспоримое превосходство США в космическом пространстве. Космос позиционируется как "единственное решающее поле боя нынешнего и новых столетий", борьба за которое станет "битвой за будущее мира", - акцентировала дипломат.
По ее словам, при этом в Вашингтоне категорически отвергают возможность "орбитального равенства" или "паритета" государств. А это подтверждает опасения Москвы о возрастающей угрозе превращения космоса в арену вооруженного противостояния.
"Налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок. Доминирование в космосе рассматривается ими в качестве гарантии достижения преимущества в любом конфликте и над любым потенциальным противником. Планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать реальные очертания", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что Пентагон игнорирует очевидное: любой вооруженный конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств.
"В вопросе сохранения космоса мирным и свободным от оружия и конфликтов "точка невозврата" еще не пройдена. Многое зависит от срочных и скоординированных действий международного сообщества", - акцентировала глава российского МИД.
Она отметила, что на сегодняшний день важно заключить юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
"Важным промежуточным шагом на пути к заключению юридически обязывающего инструмента по ПГВК является международная инициатива/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, участниками которой являются уже 37 государств", - заключила Захарова.
