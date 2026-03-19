США заявили о планах разместить свое оружие в космосе - РИА Новости Крым, 19.03.2026
США заявили о планах разместить свое оружие в космосе
Желание США завоевать неоспоримое превосходство в космосе является угрозой всем странам мира и ведет к опасной гонке вооружений. Однако "точка невозврата" еще... РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Желание США завоевать неоспоримое превосходство в космосе является угрозой всем странам мира и ведет к опасной гонке вооружений. Однако "точка невозврата" еще не пройдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что глава Пентагона Пит Хегсет в феврале открыто заявил об амбициях Штатов обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве.По ее словам, при этом в Вашингтоне категорически отвергают возможность "орбитального равенства" или "паритета" государств. А это подтверждает опасения Москвы о возрастающей угрозе превращения космоса в арену вооруженного противостояния. "Налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок. Доминирование в космосе рассматривается ими в качестве гарантии достижения преимущества в любом конфликте и над любым потенциальным противником. Планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать реальные очертания", - отметила она.Захарова подчеркнула, что Пентагон игнорирует очевидное: любой вооруженный конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств.Она отметила, что на сегодняшний день важно заключить юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов."Важным промежуточным шагом на пути к заключению юридически обязывающего инструмента по ПГВК является международная инициатива/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, участниками которой являются уже 37 государств", - заключила Захарова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Желание США завоевать неоспоримое превосходство в космосе является угрозой всем странам мира и ведет к опасной гонке вооружений. Однако "точка невозврата" еще не пройдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что глава Пентагона Пит Хегсет в феврале открыто заявил об амбициях Штатов обеспечить силовое доминирование в околоземном пространстве.
"Поставлена задача обеспечить абсолютное и неоспоримое превосходство США в космическом пространстве. Космос позиционируется как "единственное решающее поле боя нынешнего и новых столетий", борьба за которое станет "битвой за будущее мира", - акцентировала дипломат.
По ее словам, при этом в Вашингтоне категорически отвергают возможность "орбитального равенства" или "паритета" государств. А это подтверждает опасения Москвы о возрастающей угрозе превращения космоса в арену вооруженного противостояния.
"Налицо настрой американцев на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок. Доминирование в космосе рассматривается ими в качестве гарантии достижения преимущества в любом конфликте и над любым потенциальным противником. Планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать реальные очертания", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что Пентагон игнорирует очевидное: любой вооруженный конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств.

"В вопросе сохранения космоса мирным и свободным от оружия и конфликтов "точка невозврата" еще не пройдена. Многое зависит от срочных и скоординированных действий международного сообщества", - акцентировала глава российского МИД.

Она отметила, что на сегодняшний день важно заключить юридически обязывающий инструмент по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
"Важным промежуточным шагом на пути к заключению юридически обязывающего инструмента по ПГВК является международная инициатива/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе, участниками которой являются уже 37 государств", - заключила Захарова.
