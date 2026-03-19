Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник военной полиции убит в перестрелке в Липецкой области - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/sotrudnik-voennoy-politsii-ubit-v-perestrelke-v-lipetskoy-oblasti-1154490327.html
Сотрудник военной полиции убит в перестрелке в Липецкой области
Сотрудник военной полиции убит в перестрелке в Липецкой области - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Сотрудник военной полиции убит в перестрелке в Липецкой области
В Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. Обвиняемый задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T21:30
2026-03-19T21:30
липецкая область
происшествия
стрельба
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. Обвиняемый задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.Отмечается, что инцидент произошел 19 марта в Чаплыгинском округе.Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения в виде ареста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, происшествия, стрельба, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Сотрудник военной полиции убит в перестрелке в Липецкой области

В Липецкой области злоумышленник застрелил сотрудника военной полиции - возбуждено дело

21:30 19.03.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. Обвиняемый задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Отмечается, что инцидент произошел 19 марта в Чаплыгинском округе.
"По данным следствия, 19 марта 2026 года подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия один из полицейских получил смертельное ранение и скончался на месте. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении ведомства на платформе Мах.
Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения в виде ареста.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Липецкая областьПроисшествияСтрельбаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
