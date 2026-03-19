Сотрудник военной полиции убит в перестрелке в Липецкой области
2026-03-19T21:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. Обвиняемый задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.Отмечается, что инцидент произошел 19 марта в Чаплыгинском округе.Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения в виде ареста.
липецкая область, происшествия, стрельба, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
