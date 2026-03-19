https://crimea.ria.ru/20260319/siloviki-perekryli-krupnyy-kanal-narkotikov-v-rossiyu-1154459675.html
Силовики перекрыли крупный канал наркотиков в Россию
2026-03-19T09:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133341202_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_a51a6b56351ffb806278697bedf2a872.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133341202_147:0:1024:658_1920x0_80_0_0_9ca80bd0109e9e41a6ec2f6aed9f6618.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Силовики перекрыли крупный канал наркотиков в Россию
В Россию из Узбекистана пытались ввезти 70 килограммов наркотиков
09:35 19.03.2026 (обновлено: 10:27 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. Более 70 килограммов наркотических веществ пытались ввезти в Россию из Узбекистана. Во время совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудников МВД и Службы госбезопасности Узбекистана, участников международной преступной группировки удалось задержать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Узбекистана.
Наркоторговцев задержали во время попытки достать наркотики из схрона в одном из районов Ташкента.
"По оперативной информации, изъятая партия наркотических веществ общим весом 71 килограмм 84 грамма предназначалась для отправки в Российскую Федерацию", - говорится в видеоматериале, размещенном в Telegram-канале МВД.
Задержанные являются участниками организованной группы, действовавшей на территории Узбекистана, отмечается в материалах. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, ведется следствие, устанавливается круг сообщников и других участников ОПГ.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов - гашиша и марихуаны, наряду с транзитом опиатов.
Ранее рекордную в масштабах региона партию каннабиса изъяли
из незаконного оборота в Ставропольском крае. Злоумышленники выращивали наркотические растения недалеко от животноводческой фермы в Левокумском округе. Оперативники обнаружили наркоплантацию с помощью полицейского беспилотника.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
