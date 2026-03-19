Силовики перекрыли крупный канал наркотиков в Россию

2026-03-19T09:35

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. Более 70 килограммов наркотических веществ пытались ввезти в Россию из Узбекистана. Во время совместных оперативно-профилактических мероприятий сотрудников МВД и Службы госбезопасности Узбекистана, участников международной преступной группировки удалось задержать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Узбекистана.Наркоторговцев задержали во время попытки достать наркотики из схрона в одном из районов Ташкента.Задержанные являются участниками организованной группы, действовавшей на территории Узбекистана, отмечается в материалах. Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, ведется следствие, устанавливается круг сообщников и других участников ОПГ.Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов - гашиша и марихуаны, наряду с транзитом опиатов.Ранее рекордную в масштабах региона партию каннабиса изъяли из незаконного оборота в Ставропольском крае. Злоумышленники выращивали наркотические растения недалеко от животноводческой фермы в Левокумском округе. Оперативники обнаружили наркоплантацию с помощью полицейского беспилотника.

