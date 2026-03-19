Рейтинг@Mail.ru
Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром" - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/sevastopol-voshel-v-pyaterku-luchshikh-komand-rf-v-konkurse-kiberdrom-1154489602.html
Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"
Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"
2026-03-19T21:46
2026-03-19T21:46
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154489393_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_774f6bfaf670a835e08fbb122a26b894.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Команда из Севастополя впервые вышла в гранд-финал Всероссийского конкурса молодых профессионалов в сфере беспилотной авиации и робототехники "Кибердром" и представит город на соревнованиях в Москве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ходе испытаний команда из Севастополя успешно справились с задачами по дистанционному управлению беспилотными летательными аппаратами и наземными роботами, а также по программированию автономных действий беспилотных систем, и теперь будет представлять город в гранд-финале, который пройдет в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в Москве, уточнил Развожаев.Он подчеркнул, что за этим успешным выступлением севастопольцев стоит большая и системная работа по развитию в городе направления беспилотных систем, которую ведут педагоги, наставники, организаторы, индустриальные партнеры, а также спортивное и инженерное сообщество."Сегодня эта работа уже дает конкретный результат для региона. В городе выстроена целая траектория подготовки ребят – от первого интереса к беспилотным технологиям до серьезных инженерных и соревновательных компетенций", – подчеркнул Развожаев.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154489393_58:0:1223:874_1920x0_80_0_0_ae1196adba038f3841b15922bf112863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:46 19.03.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"
Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе Кибердром
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Команда из Севастополя впервые вышла в гранд-финал Всероссийского конкурса молодых профессионалов в сфере беспилотной авиации и робототехники "Кибердром" и представит город на соревнованиях в Москве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Два года назад ребятам не удалось преодолеть первый этап соревнований. В прошлом году команда заняла 18-е место и остановилась на стадии полуфинала. А теперь Севастополь впервые вошел в пятерку лучших команд России и получил путевку в очный гранд-финал!" – сообщил губернатор в своем канале на платформе Max.
В ходе испытаний команда из Севастополя успешно справились с задачами по дистанционному управлению беспилотными летательными аппаратами и наземными роботами, а также по программированию автономных действий беспилотных систем, и теперь будет представлять город в гранд-финале, который пройдет в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в Москве, уточнил Развожаев.
Он подчеркнул, что за этим успешным выступлением севастопольцев стоит большая и системная работа по развитию в городе направления беспилотных систем, которую ведут педагоги, наставники, организаторы, индустриальные партнеры, а также спортивное и инженерное сообщество.
"Сегодня эта работа уже дает конкретный результат для региона. В городе выстроена целая траектория подготовки ребят – от первого интереса к беспилотным технологиям до серьезных инженерных и соревновательных компетенций", – подчеркнул Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
