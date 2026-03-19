https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/sevastopol-voshel-v-pyaterku-luchshikh-komand-rf-v-konkurse-kiberdrom-1154489602.html

Севастополь вошел в пятерку лучших команд РФ в конкурсе "Кибердром"

Команда из Севастополя впервые вышла в гранд-финал Всероссийского конкурса молодых профессионалов в сфере беспилотной авиации и робототехники "Кибердром" и... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T21:46

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154489393_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_774f6bfaf670a835e08fbb122a26b894.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Команда из Севастополя впервые вышла в гранд-финал Всероссийского конкурса молодых профессионалов в сфере беспилотной авиации и робототехники "Кибердром" и представит город на соревнованиях в Москве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В ходе испытаний команда из Севастополя успешно справились с задачами по дистанционному управлению беспилотными летательными аппаратами и наземными роботами, а также по программированию автономных действий беспилотных систем, и теперь будет представлять город в гранд-финале, который пройдет в Федеральном центре беспилотных авиационных систем в Москве, уточнил Развожаев.Он подчеркнул, что за этим успешным выступлением севастопольцев стоит большая и системная работа по развитию в городе направления беспилотных систем, которую ведут педагоги, наставники, организаторы, индустриальные партнеры, а также спортивное и инженерное сообщество."Сегодня эта работа уже дает конкретный результат для региона. В городе выстроена целая траектория подготовки ребят – от первого интереса к беспилотным технологиям до серьезных инженерных и соревновательных компетенций", – подчеркнул Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в СевастополеВ России утвердили 500 профессий для технологического лидерстваПутин: беспилотные системы России являются передовыми в мире

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

