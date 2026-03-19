Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
Корреспондент RT в Ливане и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля, сообщил телеканал. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T17:27
Захарова назвала неслучайным удар в Ливане, где пострадала съемочная группа RT

© Telegram Маргариты СимоньянГлава бюро RT в Ливане Стив Суини с оператором попали под обстрел израильских военных
Глава бюро RT в Ливане Стив Суини с оператором попали под обстрел израильских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Корреспондент RT в Ливане и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля, сообщил телеканал.
"Корр RT Стив Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана", — говорится в публикации в Telegram.
Удар нанесен по группе, которая была в жилетах с надписью "Пресса". Оба сотрудника телеканала находятся в сознании, сейчас получают медицинскую помощь в госпитале.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала израильский удар неслучайным и призвала международные организации отреагировать на это происшествие.
"На фоне убийства двух сотен журналистов в Газе случившееся сегодня случайным назвать нельзя. Тем более ракета попала не в "важный стратегический военный объект", а в месте поведения репортажа. Журналистам RT скорейшего выздоровления. Ждем реакцию международных организаций!" - написала она в своем Telegram-канале.
17:33В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО"
17:27Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
17:19Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
17:12В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора
17:05Путин отметил рост коррупции в России
16:57Объем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три года
16:49Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
16:43Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
16:39Звуки взрывов в Севастополе - идет уничтожение опасных предметов
16:26В Севастополе станет проще оформить льготы
16:23В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит
16:15Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани
16:08Очередь на Крымском мосту за час выросла втрое
16:02Возвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт
15:54На востоке Крыма ограничат передвижение людей и машин
15:40Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы
15:28Три четверти россиян считают роль Крыма ключевой в обороноспособности РФ
15:15В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
15:06Очередь на Крымском мосту - сколько ждать проезда
14:58В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выделили 6 млн рублей
Лента новостейМолния