Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
Корреспондент RT в Ливане и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля, сообщил телеканал. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T17:27
2026-03-19T17:27
2026-03-19T17:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Корреспондент RT в Ливане и его оператор пострадали при ракетном ударе Израиля, сообщил телеканал.Удар нанесен по группе, которая была в жилетах с надписью "Пресса". Оба сотрудника телеканала находятся в сознании, сейчас получают медицинскую помощь в госпитале.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала израильский удар неслучайным и призвала международные организации отреагировать на это происшествие.
израиль
обострение между израилем и ираном, израиль, rt, происшествия, мария захарова, новости, в мире
Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
Захарова назвала неслучайным удар в Ливане, где пострадала съемочная группа RT