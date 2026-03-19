https://crimea.ria.ru/20260319/samaya-silnaya-i-prodolzhitelnaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1154459126.html
Самая сильная и продолжительная магнитная буря обрушится на Землю
2026-03-19T09:15
магнитные бури
космос
институт солнечно-земной физики
новости
земля
метеозависимость
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:264:1024:840_1920x0_80_0_0_a33a8daa822fb2cc6c0f0da089141bf2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря обрушится на Землю к ночи четверга. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта, уточнили ученые.Существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50-55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу, отметили в Лаборатории.16 марта днем на Солнце произошла сильная вспышка, которая длилась 32 минуты. Такие данные были зафиксированы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятнаКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца – причина
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_f8fc6c695014cf025006ffb4020d026b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
16 марта днем на Солнце произошла сильная вспышка
, которая длилась 32 минуты. Такие данные были зафиксированы
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
