Самая сильная и продолжительная магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Самая сильная и продолжительная магнитная буря обрушится на Землю
Самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря обрушится на Землю к ночи четверга. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 19.03.2026
Самая сильная и продолжительная магнитная буря обрушится на Землю

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря обрушится на Землю к ночи четверга. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года. Тогда с 19 по 21 число наблюдалось событие уровня G4", – сказано в сообщении.
За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта, уточнили ученые.
"Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 марта, когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться более слабый "хвост" от влияния корональных дыр", – отметили специалисты РАН.
Существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50-55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу, отметили в Лаборатории.
16 марта днем на Солнце произошла сильная вспышка, которая длилась 32 минуты. Такие данные были зафиксированы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
