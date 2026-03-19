Самая сильная и продолжительная магнитная буря обрушится на Землю

Самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря обрушится на Землю к ночи четверга. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T09:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Самая сильная за два прошедших месяца магнитная буря обрушится на Землю к ночи четверга. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток – до вторника будущей недели – 24 марта, уточнили ученые.Существует большая вероятность, что часть пиков придется на вечернее и ночное время, что позволит наблюдать полярные сияния. Последние при такой интенсивности события могут теоретически спускаться до широт 50-55 градусов. Первая такая возможность ожидается уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу, отметили в Лаборатории.16 марта днем на Солнце произошла сильная вспышка, которая длилась 32 минуты. Такие данные были зафиксированы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

магнитные бури, космос, институт солнечно-земной физики, новости, земля, метеозависимость