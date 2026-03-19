Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание
Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в марте 2026 года: таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T08:28
2026-03-19T08:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в марте 2026 года: таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным платформы, Ялта заняла девятую строчку рейтинга. Сутки проживания в курортной столице Крыма обойдутся в среднем в 5656 рублей. Чаще всего компаниями россияне останавливаются в городе на две ночевки.На первом месте Санкт-Петербург со средней ценой 4793 рубля, на втором Москва – 5950 рулей, на третьем Сочи – 4476 рублей.Также в десятку вошли Краснодар со средним чеком в 4273 рублей, Казань – 5004 рублей, Геленджик – 5202, Калининград – 5759, Шерегеш – 16351 рубль и Красная Поляна – 7851 рубль.Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – ценыРоссияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в мартеВлюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
ялта
крым
ялта, новости крыма, крым, отдых в крыму, рейтинг, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание

Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями в марте

08:28 19.03.2026
 
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в марте 2026 года: таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
По данным платформы, Ялта заняла девятую строчку рейтинга. Сутки проживания в курортной столице Крыма обойдутся в среднем в 5656 рублей. Чаще всего компаниями россияне останавливаются в городе на две ночевки.
На первом месте Санкт-Петербург со средней ценой 4793 рубля, на втором Москва – 5950 рулей, на третьем Сочи – 4476 рублей.
Также в десятку вошли Краснодар со средним чеком в 4273 рублей, Казань – 5004 рублей, Геленджик – 5202, Калининград – 5759, Шерегеш – 16351 рубль и Красная Поляна – 7851 рубль.
Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.
ЯлтаНовости КрымаКрымОтдых в КрымуРейтингТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризм
 
