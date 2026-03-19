Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в марте 2026 года: таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в марте 2026 года: таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным платформы, Ялта заняла девятую строчку рейтинга. Сутки проживания в курортной столице Крыма обойдутся в среднем в 5656 рублей. Чаще всего компаниями россияне останавливаются в городе на две ночевки.На первом месте Санкт-Петербург со средней ценой 4793 рубля, на втором Москва – 5950 рулей, на третьем Сочи – 4476 рублей.Также в десятку вошли Краснодар со средним чеком в 4273 рублей, Казань – 5004 рублей, Геленджик – 5202, Калининград – 5759, Шерегеш – 16351 рубль и Красная Поляна – 7851 рубль.Евпатория, Феодосия и Симферополь вошли в десятку самых экономных направлений для отдыха в марте 2026 года, выяснили ранее аналитики сервиса Твил.Ру.

