Россия с возвращением Крыма стала сверхдержавой – эксперт
Россия с возвращением Крыма в 2014 году вновь стала собой, вернув статус великой державы. Такое мнение высказал политолог, доцент Финансового университета при... РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Россия с возвращением Крыма в 2014 году вновь стала собой, вернув статус великой державы. Такое мнение высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в ходе круглого стола в Москве на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Говорят, что Россия после Крыма переродилась, что она стала другой. Ничего подобного. Россия стала собой в 2014 году. Она перестала быть той самой "бензоколонкой", как нас позиционировали, не стесняясь, на мировом рынке. Мы перестали в этом смысле рефлексировать по этому поводу. Россия с 2014 года вернула себе статус сверхдержавы", - сказал эксперт.
Мартынов подчеркнул, что Крым с времен Екатерины II являлся форпостом русской цивилизации и продолжит оставаться таковым в дальнейшем. По мнению политолога, во многом эта генетическая память, заложенная в крымчанах много поколений назад, дала о себе знать в 2014 году.
"Крымская весна действительно нам вернула осознание самих себя, статус великой державы для нашей страны", – заключил эксперт.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
