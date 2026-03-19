Рейд в Севастополе закрыли
Катера и паромы в Севастополе временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.03.2026
Рейд в Севастополе закрыли

22:00 19.03.2026
 
© РИА Новости — Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Рейсы отправляются с площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
