Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/putin-poruchil-usilit-borbu-s-ekstremizmom-i-terrorizmom-1154481304.html
Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
Президент России Владимир Путин поставил задачу усилить противодействие экстремизму и терроризму. Такое поручение российский лидер дал в рамках расширенного... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T16:49
2026-03-19T16:49
владимир путин (политик)
россия
экстремизм
терроризм
безопасность
новости
генпрокуратура россии
антитеррор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154480763_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_b5582a9ffde6a491afb9504fa5cecd5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу усилить противодействие экстремизму и терроризму. Такое поручение российский лидер дал в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Также он поручил усилить меры по противодействию экстремизму, жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе с применением информационных технологий.Президент России Владимир Путин ранее поручал силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. За первые два года с начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщал ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа НАК имеет особое значение на фоне глобальных вызовов – Путин "Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с СовбезомВ России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154480763_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_9d7ac985dd6b7100c5ea181caa2d0874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, экстремизм, терроризм, безопасность, новости, генпрокуратура россии, антитеррор
Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом

Путин поручил усилить противодействие экстремизму и терроризму в России

16:49 19.03.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу усилить противодействие экстремизму и терроризму. Такое поручение российский лидер дал в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
"В поле вашего постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Уже отмечалось, что количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно возросло. И нужно в рамках данных вам полномочий содействовать повышению защищенности объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей", – сказал президент.
Также он поручил усилить меры по противодействию экстремизму, жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе с применением информационных технологий.
Президент России Владимир Путин ранее поручал силовикам уделять особое внимание вопросам антитеррористической защищенности. За первые два года с начала специальной военной операции в центральной части России предотвращено 134 теракта и диверсии, а также пресечена деятельность 32 террористических ячеек, сообщал ранее информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир Путин (политик)РоссияЭкстремизмТерроризмБезопасностьНовостиГенпрокуратура РоссииАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
