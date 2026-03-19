Путин поручил убрать избыточные барьеры для бизнеса
2026-03-19T17:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры. Об этом он заявил в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Он напомнил, что в прошлом году надзорные органы полностью перешли на риск-ориентированные подходы. И в тех случаях, когда риски отсутствовали, они ограничивались профилактическими мерами, тем самым существенно снизилось количество проверок, которые зачастую тормозили работу предприятий. Путин подчеркнул, что это крайне важно для экономического суверенитета России, для стабильной работы промышленности, особенно средних и малых производств."Прошу и впредь действовать в этой сфере продуманно и взвешенно, проводить оптимальное число проверочных мероприятий и при этом обеспечить надежную защиту прав потребителей", – обратился российский лидер к представителям надзорных органов.Ранее четверг в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры Путин заявил о росте числа преступлений коррупционной направленности в РФ и поручил усиливать меры по противодействию таким правонарушениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиардаПоддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений ПутинаБудет ли продлен мораторий на проверки бизнеса – ответ Путина
