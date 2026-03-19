Путин отметил рост коррупции в России
Путин отметил рост коррупции в России - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Путин отметил рост коррупции в России
В России растет число преступлений коррупционной направленности и в этой связи необходимо усиливать меры по противодействию таким правонарушений. Такое... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T17:05
2026-03-19T17:05
2026-03-19T17:05
владимир путин (политик)
генеральная прокуратура рф
коррупция
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России растет число преступлений коррупционной направленности и в этой связи необходимо усиливать меры по противодействию таким правонарушений. Такое поручение российский лидер дал в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения, важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности, подчеркнул глава государства.В рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ в четверг глава государства также поручил усилить противодействие экстремизму и терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизилось количество рецидивных преступленийБастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеровОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФ
владимир путин (политик), генеральная прокуратура рф, новости, коррупция
Путин отметил рост коррупции в России
Путин отметил рост преступлений коррупционной направленности на на 12,3%
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России растет число преступлений коррупционной направленности и в этой связи необходимо усиливать меры по противодействию таким правонарушений. Такое поручение российский лидер дал в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
"Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%. И, конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса", – сказал президент .
Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения, важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности, подчеркнул глава государства.
"Не менее важной является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров", – подчеркнул президент.
В рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ в четверг глава государства также поручил усилить противодействие экстремизму и терроризму.
Читайте также на РИА Новости Крым: