Путин отметил рост коррупции в России
Путин отметил рост коррупции в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России растет число преступлений коррупционной направленности и в этой связи необходимо усиливать меры по противодействию таким правонарушений. Такое поручение российский лидер дал в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения, важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности, подчеркнул глава государства.В рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ в четверг глава государства также поручил усилить противодействие экстремизму и терроризму.
Путин отметил рост коррупции в России

Путин отметил рост преступлений коррупционной направленности на на 12,3%

17:05 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В России растет число преступлений коррупционной направленности и в этой связи необходимо усиливать меры по противодействию таким правонарушений. Такое поручение российский лидер дал в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
"Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%. И, конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса", – сказал президент .
Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения, важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности, подчеркнул глава государства.
"Не менее важной является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров", – подчеркнул президент.
В рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ в четверг глава государства также поручил усилить противодействие экстремизму и терроризму.
