Путин наградил орденами призеров зимней Паралимпиады и их тренеров
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T11:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной. Документ опубликован на интернет-портале нормативно-правовых актов.Награды присвоены за высокие достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских зимних играх 2026 года.Орденом Дружбы президент наградил:- лыжницу Анастасию Багинян – трехкратную чемпионку Игр в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, а также ее ведущего Сергея Синякина;- Алексея Бугаева – слаломиста, завоевавшего золотую и две бронзовые медали;- горнолыжницу Варвару Ворончихину – двукратную чемпионку Паралимпиады, серебряного призера тех же игр в гигантском слаломе и бронзового призера – в скоростном спуске;- Ивана Голубкова – двукратного чемпиона Игр в лыжных гонках;- Александра Назарова – старшего тренера паралимпийской сборной по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;- Алексея Трубина – тренера по "спорту слепых" (лыжные гонки).Орденом Александра Невского награждена старший тренер Паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" отмечен Алексей Кобелев – старший тренер сборной России по виду спорта "спорт слепых" (лыжные гонки, биатлон).Паралимпиада проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года. В ней выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин присвоил государственные награды призеров зимней Паралимпиады и тренеров сборной
