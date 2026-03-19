Путин наградил орденами призеров зимней Паралимпиады и их тренеров - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Путин наградил орденами призеров зимней Паралимпиады и их тренеров
Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной... РИА Новости Крым, 19.03.2026
11:10 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной. Документ опубликован на интернет-портале нормативно-правовых актов.
Награды присвоены за высокие достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских зимних играх 2026 года.
Орденом Дружбы президент наградил:
- лыжницу Анастасию Багинян – трехкратную чемпионку Игр в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, а также ее ведущего Сергея Синякина;
- Алексея Бугаева – слаломиста, завоевавшего золотую и две бронзовые медали;
- горнолыжницу Варвару Ворончихину – двукратную чемпионку Паралимпиады, серебряного призера тех же игр в гигантском слаломе и бронзового призера – в скоростном спуске;
- Ивана Голубкова – двукратного чемпиона Игр в лыжных гонках;
- Александра Назарова – старшего тренера паралимпийской сборной по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
- Алексея Трубина – тренера по "спорту слепых" (лыжные гонки).
Орденом Александра Невского награждена старший тренер Паралимпийской сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" отмечен Алексей Кобелев – старший тренер сборной России по виду спорта "спорт слепых" (лыжные гонки, биатлон).
Паралимпиада проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года. В ней выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
