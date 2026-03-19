Пожилым севастопольцам упростили получение компенсации за капремонт - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Пожилым севастопольцам упростили получение компенсации за капремонт
Правительство Севастополя приняло постановление, упрощающее пожилым людям получение компенсации за капремонт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T18:19
Правительство Севастополя приняло постановление, упрощающее пожилым людям получение компенсации за капремонт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
18:19 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло постановление, упрощающее пожилым людям получение компенсации за капремонт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, теперь оформить льготу можно быстрее и с меньшим количеством бумаг.
"Сократили сроки предоставления услуги с 10 рабочих дней до 8. А если все данные уже есть в распоряжении ведомств и дополнительные справки не нужны, то услуга будет предоставляться до 5 рабочих дней", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Развожаева, уменьшилось количество необходимых для оформления бумаг. Если информацию о заявителе можно получить по межведомственным каналам, человеку достаточно обратиться в управление адресной соцподдержки населения для подачи заявления. Никаких лишних справок носить не нужно.
Компенсация взносов на капремонт положена неработающим собственникам жилья, которым исполнилось 70 и 80 лет, одиноким или проживающим с неработающими родственниками. Горожане в возрасте 70 лет и старше положена компенсация 50%, в возрасте 80 лет и старше – 100%.
В 2026 году минимальный взнос на капремонт в Севастополе составляет 24,36 рубля за квадратный метр общей площади квартиры в месяц. От этой суммы и считается компенсация, уточнил губернатор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе станет проще оформить льготы
В Севастополе увеличат выплаты на открытие своего дела
В Севастополе студентам из многодетных семей компенсируют оплату обучения
 
19:16В США заявили о серьезном ранении нового лидера Ирана
19:02"У меня очень сильные руки": крымчанка стала лучшей в кудо
18:48Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским
18:30Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин
18:25В России растет число преступлений в оборонной сфере
18:19Пожилым севастопольцам упростили получение компенсации за капремонт
18:15Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток
18:06Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
18:01В России удвоилось число терактов
17:53В Москве раздался взрыв в отделении банка - есть пострадавший
17:47Путин поручил убрать избыточные барьеры для бизнеса
17:42Известный шеф-повар Илья Захаров провел мастер-класс в Крыму
17:33В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО"
17:27Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
17:19Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
17:12В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора
17:05Путин отметил рост коррупции в России
16:57Объем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три года
16:49Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
16:43Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
Лента новостейМолния