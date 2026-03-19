Пожилым севастопольцам упростили получение компенсации за капремонт
2026-03-19T18:19
В Севастополе пенсионерам станет проще получать компенсацию за капремонт – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло постановление, упрощающее пожилым людям получение компенсации за капремонт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, теперь оформить льготу можно быстрее и с меньшим количеством бумаг.
"Сократили сроки предоставления услуги с 10 рабочих дней до 8. А если все данные уже есть в распоряжении ведомств и дополнительные справки не нужны, то услуга будет предоставляться до 5 рабочих дней", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Развожаева, уменьшилось количество необходимых для оформления бумаг. Если информацию о заявителе можно получить по межведомственным каналам, человеку достаточно обратиться в управление адресной соцподдержки населения для подачи заявления. Никаких лишних справок носить не нужно.
Компенсация взносов на капремонт положена неработающим собственникам жилья, которым исполнилось 70 и 80 лет, одиноким или проживающим с неработающими родственниками. Горожане в возрасте 70 лет и старше положена компенсация 50%, в возрасте 80 лет и старше – 100%.
В 2026 году минимальный взнос на капремонт в Севастополе составляет 24,36 рубля за квадратный метр общей площади квартиры в месяц. От этой суммы и считается компенсация, уточнил губернатор.
