Пожилым севастопольцам упростили получение компенсации за капремонт

2026-03-19T18:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя приняло постановление, упрощающее пожилым людям получение компенсации за капремонт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, теперь оформить льготу можно быстрее и с меньшим количеством бумаг.Кроме того, по словам Развожаева, уменьшилось количество необходимых для оформления бумаг. Если информацию о заявителе можно получить по межведомственным каналам, человеку достаточно обратиться в управление адресной соцподдержки населения для подачи заявления. Никаких лишних справок носить не нужно.Компенсация взносов на капремонт положена неработающим собственникам жилья, которым исполнилось 70 и 80 лет, одиноким или проживающим с неработающими родственниками. Горожане в возрасте 70 лет и старше положена компенсация 50%, в возрасте 80 лет и старше – 100%.В 2026 году минимальный взнос на капремонт в Севастополе составляет 24,36 рубля за квадратный метр общей площади квартиры в месяц. От этой суммы и считается компенсация, уточнил губернатор.

