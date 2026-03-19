Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток
Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток
В Москве полиция задержала 15-летнего юношу, который подозревается в поджоге банкомата в одном из отделений. Об этом сообщают столичное управление Следственного РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T18:15
2026-03-19T18:15
2026-03-19T18:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Москве полиция задержала 15-летнего юношу, который подозревается в поджоге банкомата в одном из отделений. Об этом сообщают столичное управление Следственного комитета и прокуратура города.Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила, что в Москве задержан мужчина, который, по предварительным данным, подорвал банкомат в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского.В прокуратуре в свою очередь уточнили, что юноша совершил преступление, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство".Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва, происшествия, поджог, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура москвы, новости, уголовный кодекс
Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток
В Москве по подозрению в поджоге банкомата задержан 15-летний юноша – Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Москве полиция задержала 15-летнего юношу, который подозревается в поджоге банкомата в одном из отделений. Об этом сообщают столичное управление Следственного комитета и прокуратура города.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила, что в Москве задержан мужчина, который, по предварительным данным, подорвал банкомат в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского.
"Предварительно установлено, что 15-летний подросток под воздействием мошенников облил банкомат бензином и поджег", - говорится в сообщении СК.
В прокуратуре в свою очередь уточнили, что юноша совершил преступление, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство".
Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.
