Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток - РИА Новости Крым, 19.03.2026

В Москве полиция задержала 15-летнего юношу, который подозревается в поджоге банкомата в одном из отделений. Об этом сообщают столичное управление Следственного РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T18:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Москве полиция задержала 15-летнего юношу, который подозревается в поджоге банкомата в одном из отделений. Об этом сообщают столичное управление Следственного комитета и прокуратура города.Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила, что в Москве задержан мужчина, который, по предварительным данным, подорвал банкомат в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского.В прокуратуре в свою очередь уточнили, что юноша совершил преступление, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство".Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.

