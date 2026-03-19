Рейтинг@Mail.ru
Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/podzhog-bankomata-v-moskve-zaderzhan-15-letniy-podrostok-1154485751.html
Поджог банкомата в Москве: задержан 15-летний подросток
москва
происшествия
поджог
ск рф (следственный комитет российской федерации)
прокуратура москвы
новости
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154485159_0:427:960:967_1920x0_80_0_0_f2478aa20f4fcc104803cbd48752965e.jpg
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/13/1154485159_0:337:960:1057_1920x0_80_0_0_b1fd26f0e9e91a74739391203a2c502e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
18:15 19.03.2026
 
© Прокуратура МосквыВ Москве 15-летний подросток взорвал банкомат
В Москве 15-летний подросток взорвал банкомат
© Прокуратура Москвы
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Москве полиция задержала 15-летнего юношу, который подозревается в поджоге банкомата в одном из отделений. Об этом сообщают столичное управление Следственного комитета и прокуратура города.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщила, что в Москве задержан мужчина, который, по предварительным данным, подорвал банкомат в помещении Россельхозбанка на улице Менжинского.
"Предварительно установлено, что 15-летний подросток под воздействием мошенников облил банкомат бензином и поджег", - говорится в сообщении СК.
В прокуратуре в свою очередь уточнили, что юноша совершил преступление, следуя телефонным указаниям неизвестных лиц. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "хулиганство".
Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
