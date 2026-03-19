https://crimea.ria.ru/20260319/pentagon-udvoil-kontrakt-na-postavki-atacms-pribaltike-1154456780.html
Пентагон удвоил контракт на поставки баллистических ракет ATACMS Прибалтике
Министерство войны США удвоило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS прибалтийским странам до примерно 465 миллионов долларов,... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T07:27
новости
ракеты atacms
пентагон
прибалтика
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:73:1086:685_1920x0_80_0_0_e83eb0eff1ffb352b055b566f6c4c721.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:0:939:704_1920x0_80_0_0_bb9d1ccfd89507758ea25e65615e08c8.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
07:22 19.03.2026 (обновлено: 07:27 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Министерство войны США удвоило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS прибалтийским странам до примерно 465 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Согласно отчетности, общая стоимость программы выросла в два раза по дополнительному соглашению на 233,2 миллиона долларов и ряду более мелких бюджетных корректировок.
Как выяснило РИА Новости, это крупное допсоглашение было оформлено в октябре 2025 года, в период самого продолжительного в истории США "шатдауна". Из-за бюджетного кризиса расширение контракта не прошло через стандартные каналы публичного раскрытия информации Пентагона.
Изначальный контракт был подписан в июле 2024 года на сумму 226,9 миллиона долларов. Он предусматривал производство управляемых ракет и пусковых установок для Эстонии, Латвии и Литвы, а также для Марокко и Польши. Завершение поставок намечено на конец декабря 2028 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.