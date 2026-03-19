Пентагон удвоил контракт на поставки баллистических ракет ATACMS Прибалтике

Пентагон удвоил контракт на поставки баллистических ракет ATACMS Прибалтике - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Пентагон удвоил контракт на поставки баллистических ракет ATACMS Прибалтике

Министерство войны США удвоило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS прибалтийским странам до примерно 465 миллионов долларов,... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T07:22

2026-03-19T07:22

2026-03-19T07:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Министерство войны США удвоило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS прибалтийским странам до примерно 465 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.Согласно отчетности, общая стоимость программы выросла в два раза по дополнительному соглашению на 233,2 миллиона долларов и ряду более мелких бюджетных корректировок.Как выяснило РИА Новости, это крупное допсоглашение было оформлено в октябре 2025 года, в период самого продолжительного в истории США "шатдауна". Из-за бюджетного кризиса расширение контракта не прошло через стандартные каналы публичного раскрытия информации Пентагона.Изначальный контракт был подписан в июле 2024 года на сумму 226,9 миллиона долларов. Он предусматривал производство управляемых ракет и пусковых установок для Эстонии, Латвии и Литвы, а также для Марокко и Польши. Завершение поставок намечено на конец декабря 2028 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

прибалтика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ракеты atacms, пентагон, прибалтика, оружие