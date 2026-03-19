Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком

2026-03-19T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 41-летний рецидивист из Крыма отправится в колонию за преступления против половой неприкосновенности в отношении ребенка младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.По данным суда, летом 2025 года двое подростков зашли в дом к матери своего одноклассника, в то время в доме оказался только ее сожитель, ранее судимый за аналогичное преступление. В последующем в отношении одного из ребят он совершил насильственные действия сексуального характера.Действия подсудимого квалифицированы как "мужеложество и иные действия сексуального характера с применением насилия". Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в размере 300 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

