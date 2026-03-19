Рейтинг@Mail.ru
Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/pedofil-iz-kryma-poluchil-16-let-strogacha-za-nasilie-nad-rebenkom-1154479912.html
Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
2026-03-19T16:43
педофил
крым
новости крыма
верховный суд крыма
закон и право
приговор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bb77bea3e739a8ce40baf8dd381023.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 41-летний рецидивист из Крыма отправится в колонию за преступления против половой неприкосновенности в отношении ребенка младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.По данным суда, летом 2025 года двое подростков зашли в дом к матери своего одноклассника, в то время в доме оказался только ее сожитель, ранее судимый за аналогичное преступление. В последующем в отношении одного из ребят он совершил насильственные действия сексуального характера.Действия подсудимого квалифицированы как "мужеложество и иные действия сексуального характера с применением насилия". Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в размере 300 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6d92b808fbff252afbe6191f9656a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму педофил получил 16 лет колонии строгого режима за насилие над ребенком

16:43 19.03.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. 41-летний рецидивист из Крыма отправится в колонию за преступления против половой неприкосновенности в отношении ребенка младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Крым.
По данным суда, летом 2025 года двое подростков зашли в дом к матери своего одноклассника, в то время в доме оказался только ее сожитель, ранее судимый за аналогичное преступление. В последующем в отношении одного из ребят он совершил насильственные действия сексуального характера.
"В суде подсудимый отрицал свою вину, хотя на предварительном следствии изначально вину признавал. В ходе судебного разбирательства вина подтверждена исследованными доказательствами по делу", – сказано в сообщении.
Действия подсудимого квалифицированы как "мужеложество и иные действия сексуального характера с применением насилия". Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в размере 300 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании
Севастопольца будут судить за растление малолетних
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33В сети распространяют фейк о введении "налога на СВО"
17:27Съемочная группа RT получила ранения при атаке Израиля на Ливан
17:19Детская преступность в России растет – данные Генпрокуратуры
17:12В Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора
17:05Путин отметил рост коррупции в России
16:57Объем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три года
16:49Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
16:43Педофил из Крыма получил 16 лет "строгача" за насилие над ребенком
16:39Звуки взрывов в Севастополе - идет уничтожение опасных предметов
16:26В Севастополе станет проще оформить льготы
16:23В Алуште снесли историческую ротонду - что происходит
16:15Трое детей и девушка пострадали в ДТП на Кубани
16:08Очередь на Крымском мосту за час выросла втрое
16:02Возвращение Крыма стало началом возрождения России – эксперт
15:54На востоке Крыма ограничат передвижение людей и машин
15:40Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной – ко дню рождения певицы
15:28Три четверти россиян считают роль Крыма ключевой в обороноспособности РФ
15:15В Ялте сотрудников сферы туризма научат тонкостям гостеприимства
15:06Очередь на Крымском мосту - сколько ждать проезда
14:58В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выделили 6 млн рублей
Лента новостейМолния