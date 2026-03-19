Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин
18:30 19.03.2026 (обновлено: 19:25 19.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной страны.
"Впервые за последние 12 лет мы также смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом и гордостью слышали гимн России, благодаря вам. Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным", – сказал глава государства.
Путин отметил, что энергия паралимпийцев, их нацеленность на результат, вера в себя, упорные тренировки привели к большому значимому успеху – и личному, и в масштабах всей страны.
"Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям", - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин своим указом присвоил
государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной.
Паралимпиада проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года. В ней выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
