Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин
Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин
Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T18:30
2026-03-19T19:25
россия
владимир путин (политик)
паралимпийский спорт
олимпийские игры
спорт
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной страны.Путин отметил, что энергия паралимпийцев, их нацеленность на результат, вера в себя, упорные тренировки привели к большому значимому успеху – и личному, и в масштабах всей страны.Ранее Путин своим указом присвоил государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной.Паралимпиада проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года. В ней выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
россия, владимир путин (политик), паралимпийский спорт, олимпийские игры, спорт, новости
Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин

Гимн и флаг России вернулись на международную арену благодаря паралимпийцам – Путин

18:30 19.03.2026 (обновлено: 19:25 19.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с российским победителям и призерам XIV зимних Паралимпийских игр
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с российским победителям и призерам XIV зимних Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной страны.
"Впервые за последние 12 лет мы также смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом и гордостью слышали гимн России, благодаря вам. Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену без всякого преувеличения триумфальным", – сказал глава государства.
Путин отметил, что энергия паралимпийцев, их нацеленность на результат, вера в себя, упорные тренировки привели к большому значимому успеху – и личному, и в масштабах всей страны.
"Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям", - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин своим указом присвоил государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной.
Паралимпиада проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года. В ней выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
РоссияВладимир Путин (политик)Паралимпийский спортОлимпийские игрыСпортНовости
 
