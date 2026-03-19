Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - Путин

Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Гимн и флаг России триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной страны.Путин отметил, что энергия паралимпийцев, их нацеленность на результат, вера в себя, упорные тренировки привели к большому значимому успеху – и личному, и в масштабах всей страны.Ранее Путин своим указом присвоил государственные награды призерам зимних Паралимпийских игр в Италии и тренерам российский паралимпийской соборной.Паралимпиада проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года. В ней выступили шесть россиян в полноправном статусе - с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

