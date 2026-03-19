https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/ochered-na-krymskom-mostu-za-chas-vyrosla-vtroe--1154477834.html
Очередь на Крымском мосту за час выросла втрое
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла втрое за час.
2026-03-19T16:08
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_8e7b122af5dbf76d05acc9218069ee17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла втрое за час. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 30 транспортных средств, сейчас очередь достигла 100 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствахАксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуНа Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c12423825456c2e5740fb80ad3496637.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Очередь на Крымском мосту за час выросла до 100 автомобилей