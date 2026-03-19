Очередь на Крымском мосту за час выросла втрое

Очередь на Крымском мосту за час выросла втрое - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Очередь на Крымском мосту за час выросла втрое

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла втрое за час. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T16:08

2026-03-19T16:08

2026-03-19T16:08

крым

новости крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла втрое за час. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 30 транспортных средств, сейчас очередь достигла 100 машин.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают Крымский мост: Бортников рассказал о новых средствахАксенов объяснил новые ограничения на Крымском мостуНа Крымском мосту строят проезд для детских автобусов и "скорых"

крым

крымский мост

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп