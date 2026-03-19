Очередь на Крымском мосту - сколько ждать проезда
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Тамани, а вот со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста свободен со стороны Тамани, а вот со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.   В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
