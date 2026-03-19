Обряды и насилие над детьми: на Кубани будут судить лидера секты - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Обряды и насилие над детьми: на Кубани будут судить лидера секты
Обряды и насилие над детьми: на Кубани будут судить лидера секты - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Обряды и насилие над детьми: на Кубани будут судить лидера секты
В Краснодаре будут судить организатора незаконного религиозного объединения, деятельность которого была связана с насилием над гражданами, сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 19.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре будут судить организатора незаконного религиозного объединения, деятельность которого была связана с насилием над гражданами, сообщает в четверг пресс-служба краевого Следкома.По версии следствия, обвиняемый создал и возглавил религиозное объединение, лично вовлекал новых адептов, проводил собрания и встречи участников и обряды, разрабатывал и распространял специализированную литературу, в которую закладывал отрицание общепринятых ценностей, морали и нравственности.По данным правоохранителей, секта работала в Краснодаре и в Апшеронском районе. Следствие велось Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого следственного управления с оперативным сопровождением УФСБ России по краю. Сейчас фигурант заключен под стражу. Вся доказательная база собрана, дело направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМКВ Крыму будут судить лидера религиозной сектыКак работают нелегальные религиозные школы
краснодарский край
краснодар
новости, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодар, происшествия
Обряды и насилие над детьми: на Кубани будут судить лидера секты

Лидера секты на Кубани будут судить за насилие над детьми

10:27 19.03.2026 (обновлено: 11:25 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Краснодаре будут судить организатора незаконного религиозного объединения, деятельность которого была связана с насилием над гражданами, сообщает в четверг пресс-служба краевого Следкома.
По версии следствия, обвиняемый создал и возглавил религиозное объединение, лично вовлекал новых адептов, проводил собрания и встречи участников и обряды, разрабатывал и распространял специализированную литературу, в которую закладывал отрицание общепринятых ценностей, морали и нравственности.

"Также мужчина оказывал психологическое воздействие на последователей, запрещая им общение с родственниками и насаждая культ собственной личности. Кроме этого, в период с 2011 по 2014 год злоумышленник совершал преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних", – проинформировали в СК.

По данным правоохранителей, секта работала в Краснодаре и в Апшеронском районе. Следствие велось Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого следственного управления с оперативным сопровождением УФСБ России по краю. Сейчас фигурант заключен под стражу. Вся доказательная база собрана, дело направлено в суд.
