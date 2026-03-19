https://crimea.ria.ru/20260319/oblomki-bpla-rukhnuli-na-mnogokvartirnyy-zhiloy-dom-v-taganroge-1154456422.html

Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге

Ростовская область в ночь на четверг подверглась атаке ВСУ – в ходе отражения удара беспилотники были уничтожены в Таганроге. Об этом сообщил губернатор региона

2026-03-19T06:52

таганрог

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ростовская область в ночь на четверг подверглась атаке ВСУ – в ходе отражения удара беспилотники были уничтожены в Таганроге. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.При падении обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление в одной из квартир. Возгорания не было, оперативные службы отработали на месте. Информация о других последствиях уточняется, проинформировал глава региона.В Краснодаре беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки, сообщил глава муниципального образования город Краснодар Евгений Наумов. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20260319/udar-vsu-po-sevastopolyu--est-ranenye-i-pogib-muzhchina-1154455271.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

