Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге
Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге
Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге

В Таганроге обломки БПЛА упали на многоквартирный жилой дом и повредили остекление

06:52 19.03.2026 (обновлено: 07:00 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ростовская область в ночь на четверг подверглась атаке ВСУ – в ходе отражения удара беспилотники были уничтожены в Таганроге. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог. Люди не пострадали", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
При падении обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление в одной из квартир. Возгорания не было, оперативные службы отработали на месте. Информация о других последствиях уточняется, проинформировал глава региона.
В Краснодаре беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки, сообщил глава муниципального образования город Краснодар Евгений Наумов. По предварительной информации, пострадавших нет.
