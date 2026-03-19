https://crimea.ria.ru/20260319/oblomki-bpla-rukhnuli-na-mnogokvartirnyy-zhiloy-dom-v-taganroge-1154456422.html
Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге
Ростовская область в ночь на четверг подверглась атаке ВСУ – в ходе отражения удара беспилотники были уничтожены в Таганроге. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 19.03.2026
таганрог
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Ростовская область в ночь на четверг подверглась атаке ВСУ – в ходе отражения удара беспилотники были уничтожены в Таганроге. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.При падении обломков БПЛА в многоквартирном жилом доме повреждено остекление в одной из квартир. Возгорания не было, оперативные службы отработали на месте. Информация о других последствиях уточняется, проинформировал глава региона.В Краснодаре беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки, сообщил глава муниципального образования город Краснодар Евгений Наумов. По предварительной информации, пострадавших нет.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
06:52 19.03.2026 (обновлено: 07:00 19.03.2026)