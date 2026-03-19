Объем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три года - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Объем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три года
Объем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три года
2026-03-19T16:57
16:57 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. С 2022 по 2025 год объем внебюджетных инвестиций в Республику Крым составил 871 млрд рублей. Таким образом регион перевыполнил установленный президентом целевой показатель в 800 млрд. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
"Только в прошлом году объем инвестиций превысил, по оценке Росстата, 368 млрд рублей, из них 270 млрд рублей составили частные вложения. Таким образом, объем инвестиций в абсолютных величинах вырос на 17,7 %", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что регион открыт для смелых идей и масштабных проектов. И несмотря на все трудности, является одним из самых динамично развивающихся регионов страны.
Ранее о перевыполнении плана, установленного президентом России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным в свободной экономической зоне региона сейчас находится 373 резидента, созданы 17,9 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций в основной капитал за 2022-2025 годы составил 316,3 млрд рублей.
