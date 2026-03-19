Новости СВО: за сутки Украина потеряла 1185 боевиков

За сутки киевский режим потерял 1185 военных и десятки единиц техники. Также российские войска значительно продвинулись вглубь обороны противника, следует из... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T13:39

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял 1185 военных и десятки единиц техники. Также российские войска значительно продвинулись вглубь обороны противника, следует из сводки Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, а также бригад теробороны и нацгвардии в Сумской и Харьковской областях. Потери противника – до 155 военнослужащих, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, семь складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и ЛНР. Боевики потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики. Также поражены формированя трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в ДНР. Противник потерял более 180 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Военные группировки "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Павловка в ДНР и уничтожили до 345 военнослужащих ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Войска группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поражены формирования механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в Запорожской области. Уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Вместе с тем, армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, места подготовки и запуска БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. ПВО сбила шесть управляемых авиационных бомб и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными 1175 военнослужащих. Армия России также уничтожила более 20 единиц тяжелой бронетехники и 316 БПЛА противника.

