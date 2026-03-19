Новости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Новости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу
Новости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Новости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу
В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T09:25
2026-03-19T09:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.Украинские боевики атаковали город в ночь на пятницу. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА.Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. Так, в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. Возле парка Победы в результате падения обломков загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы.Спецслужбы работают на месте происшествия. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности, не подходить к частям сбитых БПЛА, а сообщать о таких находках сразу по номеру 112.
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, михаил развожаев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Новости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу

Новости Севастополя – что происходит в городе после атаки ВСУ

09:25 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.
Украинские боевики атаковали город в ночь на пятницу. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА.
"В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. По предварительной информации также пострадали два человека, у них травмы средней тяжести", - проинформировал губернатор Развожаев.
Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. Так, в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. Возле парка Победы в результате падения обломков загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы.
"В районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БПЛА возгорание травы и одного из промышленных зданий. На улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в квартирах повыбивало окна и осколками от сбитых БПЛА повредило 8 автомобилей", - добавил Развожаев.
Спецслужбы работают на месте происшествия. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности, не подходить к частям сбитых БПЛА, а сообщать о таких находках сразу по номеру 112.
Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
