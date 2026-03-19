https://crimea.ria.ru/20260319/novosti-sevastopolya-vse-ob-atake-vsu-na-gorod-k-etomu-chasu-1154459493.html

Новости Севастополя: все об атаке ВСУ на город к этому часу - РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T09:25

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154413366_0:62:1179:725_1920x0_80_0_0_08d0ea188bfe635442e1ac1253d3c6d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения.Украинские боевики атаковали город в ночь на пятницу. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА.Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. Так, в районе Стрелецкой бухты на одном из участков загорелась трава. Возле парка Победы в результате падения обломков загорелся небольшой участок крыши в здании апартаментов. В районе Фиолента загорелся частный дом и участок лесополосы.Спецслужбы работают на месте происшествия. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности, не подходить к частям сбитых БПЛА, а сообщать о таких находках сразу по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

