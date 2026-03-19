Названы города Крыма с некачественной питьевой водой

Названы города Крыма с некачественной питьевой водой - РИА Новости Крым, 19.03.2026

Жители пяти городов и восьми районов Крыма пользуются некачественной питьевой водой. Такие данные привели в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ,19 мар – РИА Новости Крым. Жители пяти городов и восьми районов Крыма пользуются некачественной питьевой водой. Такие данные привели в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Доля населения, которое обеспечено качественной питьевой водой в 2025 году в Крыму составила 71,8%, что на 0,6% больше показателя 2024 года (71,2%). В Севастополе этот показатель равен 97,3 % и находится на уровне 2024 года.При этом все население городов Евпатория, Красноперекопск, Саки, Джанкой, Армянск, Красноперекопского, Раздольненского и Черноморского районов пользуются некачественной питьевой водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам по показателям общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, нитратам и сульфатам, отметили в Роспотребнадзоре.По санитарно-химическим показателям, не отвечающим гигиеническим нормам, зарегистрированы пробы воды в городах Красноперекопске, Армянске, Джанкое, Евпатории, Саки, Красноперекопском, Первомайском, Джанкойском, Раздольненском, Черноморском, Сакском, Советском и Ленинском районах. По микробиологическим показателям не отвечают гигиеническим нормативам пробы питьевой воды в распределительной сети в Ленинском, Красногвардейском, Бахчисарайском, Симферопольском, Джанкойском, Кировском, Красноперекопском, Советском, Белогорском, Первомайском районах, г. Алуште и г. Керчи.В ведомстве подчеркнули, что не соответствующих гигиеническим нормативам по паразитологическим и радиологическим показателям проб питьевой воды в 2025 году не выявлено.В целом в 2025 году в Крыму и Севастополе специалисты исследовали 20744 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели и 22283 пробы на микробиологические показатели. Не соответствовали гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям 8,2% исследованных проб питьевой воды (2024 г. - 7,8 %), по микробиологическим показателям - 3,8 % проб (2024 г. - 3,3%).

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

