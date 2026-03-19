Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T20:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение четверга над полуостровом сбили один украинский беспилотник.Кроме того, четыре БПЛА сбили над территорией Курской области, три – над Брянской и два – над Белгородской областями.В ночь на четверг украинские боевики атаковали Севастополь. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА. Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. Погиб мужчина и пострадали два человека, у них травмы средней тяжести, отмечал ранее губернатор.
Над Крымом сбит украинский беспилотник
20:29 19.03.2026 (обновлено: 20:33 19.03.2026)