Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Над Крымом отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T20:29
2026-03-19T20:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
крым, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, происшествия
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбит украинский беспилотник

20:29 19.03.2026 (обновлено: 20:33 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в течение четверга над полуостровом сбили один украинский беспилотник.
"19 марта с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, четыре БПЛА сбили над территорией Курской области, три – над Брянской и два – над Белгородской областями.
В ночь на четверг украинские боевики атаковали Севастополь. Воздушная тревога была объявлена в полночь, после чего начала работать противовоздушная оборона. Силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 БПЛА. Обломками упавших дронов повреждены машины и дома. Погиб мужчина и пострадали два человека, у них травмы средней тяжести, отмечал ранее губернатор.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
