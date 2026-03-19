На востоке Крыма ограничат передвижение людей и машин

Антитеррористические учения проведут в пятницу в селе Батальном Ленинского района Крыма, в связи с чем будут введены временные ограничения движения. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения проведут в пятницу в селе Батальном Ленинского района Крыма, в связи с чем будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.В этой связи в районе проведения учений будет ограничено перемещение транспорта и граждан. Жителей просят отнестись с пониманием к возможным ограничениям, воздержаться от движения по автомобильным дорогам в Батальном.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

