На востоке Крыма ограничат передвижение людей и машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения проведут в пятницу в селе Батальном Ленинского района Крыма, в связи с чем будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
"20 марта 2026 года с 10.00 в административно-территориальных границах села Батальное Ленинского района будет проводиться командно-штабная тренировка по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта", – проинформировали в администрации.
В этой связи в районе проведения учений будет ограничено перемещение транспорта и граждан. Жителей просят отнестись с пониманием к возможным ограничениям, воздержаться от движения по автомобильным дорогам в Батальном.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
