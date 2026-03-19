На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
На дороге Ялта – Севастополь ввели реверсивное движение из-за противооползневых работ

13:15 19.03.2026 (обновлено: 13:18 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Реверсивное движение организовано на участке дороги Ялта – Севастополь, автомобилистов предупреждают о возможных пробках. Об этом информирует Департамент транспорта Севастополя.
"На участке дороги Ялта – Севастополь действует реверсивное движение для проведения противооползневых работ. Могут наблюдаться временные заторы", – сказано в сообщении.
Объехать эти участки возможно через Байдарские ворота – со стороны сел Гончарное и Тыловое, уточнили в департаменте.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Дорожные работы на трассе-Ялта- Севастополь начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону.
