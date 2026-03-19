https://crimea.ria.ruhttps://crimea.ria.ru/20260319/na-uchastke-dorogi-yalta---sevastopol-vveli-revers-1154468818.html

На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема

Реверсивное движение организовано на участке дороги Ялта – Севастополь, автомобилистов предупреждают о возможных пробках. Об этом информирует Департамент... РИА Новости Крым, 19.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153727131_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_ab66cd821896e668e8b26cc2937b3e8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Реверсивное движение организовано на участке дороги Ялта – Севастополь, автомобилистов предупреждают о возможных пробках. Об этом информирует Департамент транспорта Севастополя.Объехать эти участки возможно через Байдарские ворота – со стороны сел Гончарное и Тыловое, уточнили в департаменте.Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.Дорожные работы на трассе-Ялта- Севастополь начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

