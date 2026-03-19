На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема - РИА Новости Крым, 19.03.2026
На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
Реверсивное движение организовано на участке дороги Ялта – Севастополь, автомобилистов предупреждают о возможных пробках. Об этом информирует Департамент... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T13:15
2026-03-19T13:15
2026-03-19T13:18
крым
новости крыма
ялта
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ремонт и строительство дорог в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Реверсивное движение организовано на участке дороги Ялта – Севастополь, автомобилистов предупреждают о возможных пробках. Об этом информирует Департамент транспорта Севастополя.Объехать эти участки возможно через Байдарские ворота – со стороны сел Гончарное и Тыловое, уточнили в департаменте.Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.Дорожные работы на трассе-Ялта- Севастополь начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублейРухнувшую дорогу в Новом Свете не отремонтировали вовремя - прокуратураЖилье и дороги: что построят в Крыму в 2026 году
крым
ялта
севастополь
крым, новости крыма, ялта, севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ремонт и строительство дорог в крыму
На участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
На дороге Ялта – Севастополь ввели реверсивное движение из-за противооползневых работ
13:15 19.03.2026 (обновлено: 13:18 19.03.2026)