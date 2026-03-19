На дорогах Крыма установят еще 25 комплексов видеофиксации

2026-03-19T19:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Сеть аудио и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) активно развивается в Крыму. 25 дополнительных стационарных комплексов будут установлены на дорогах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, полковник полиции Дмитрий Леонтьев.Он отметил, что с начала текущего года службой за различные правонарушения было вынесено более полумиллиона постановлений, а в дорожный фонд Республики Крым поступило более трехсот миллионов рублей взысканий."Чаще всего мы фиксируем превышение установленной скорости, но хочу отметить, что грубых нарушений, таких как выезд на полосу встречного движения, у нас меньше по сравнению с прошлым годом", - поделился гость студии.По его информации, в результате анализа, проведенного Госавтоинспекцией, были выявлены очаги и предочаги аварийности на дорогах полуострова. Комиссия ведомства приняла решение об установке дополнительных 25 комплексов аудио и видеофиксации.Дополнительные камеры появятся в крымской столице на пешеходных переходах в районах Москольца, Проспекта Победы, Бородинском кольце и Центральном рынке."Евпатория, Джанкойский район, Алушта и Ялта… Новые комплексы будут ставиться, потому что по итогам года у нас там появились очаги аварийности. Автодорога "Новороссия". К сожалению, там продолжаются самые тяжкие последствия именно с выездом на полосу встречного движения и превышением скорости. Зачастую там через полтора-два километра очаг аварийности, где погибли и пострадали люди в результате ДТП", - добавил он.Решение об установке новых комплексов фиксации, обозначил Леонтьев, будет приниматься по мере поступления предложений от администраций крымских городов, районов и главных государственных инспекторов территорий.Сейчас камеры "реагируют" на неправильную парковку, не пристегнутые ремни безопасности, разговор по мобильному телефону, а до конца года Госдума примет законопроект, позволяющий с помощью камер выносить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО.Он также подчеркнул, что вся информация об установленных комплексах аудио и видеофиксации ПДД находится в открытом доступе."Информация о местах установки комплексов не скрывается, оборудуются предупреждающие дорожные знаки "622", что установлен комплекс фиксации. Информацию мы не прячем и готовы работать совершенно открыто, чтобы это влияло больше на предупреждение. У нас нет плана какого-то дополнительного собрать что-то. У нас, есть план - предупредить. По итогам 2025-го есть снижение аварийности, мы этого достигли, и сейчас, в 2026 году - это у нас главная цель и к ней мы идем дальше", - заключил полковник полиции.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

