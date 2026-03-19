Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским

Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский никогда не будет для России легальной стороной переговоров, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 19.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский никогда не будет для России легальной стороной переговоров, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Замглавы Совбеза РФ в этой связи напомнил, что Адольф Гитлер в 1945 году "не мог быть участником переговоров, потому что он был Гитлером" Поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали представители немецкого военного командования."Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку … (Зеленскому – ред.), он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом", - добавил Медведев.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном ЗеленскомПрикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине

