Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским
Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским
Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским

18:48 19.03.2026 (обновлено: 18:53 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский никогда не будет для России легальной стороной переговоров, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"(Зеленский) никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Замглавы Совбеза РФ в этой связи напомнил, что Адольф Гитлер в 1945 году "не мог быть участником переговоров, потому что он был Гитлером" Поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали представители немецкого военного командования.
"Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку … (Зеленскому – ред.), он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом", - добавил Медведев.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция Украины не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
В начале марта 2026 года Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что президентские выборы на Украине состоятся только после окончания боевых действий.
