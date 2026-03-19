Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае
Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае
ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранена женщина и повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T07:43
2026-03-19T07:43
2026-03-19T08:07
ставропольский край
владимир владимиров
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранена женщина и повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Угрозы жизни пострадавшей нет, с ней работают медики. В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. В местах падения обломков БПЛА работают соответствующие ведомства, проинформировал глава региона.Губернатор напомнил о том, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу для жизни и здоровья и призвал в случае обнаружения не приближаться к ним и сообщать о них по телефону 112.
ставропольский край
ставропольский край, владимир владимиров, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае
Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае – ранена женщина
07:43 19.03.2026 (обновлено: 08:07 19.03.2026)