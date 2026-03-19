Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае
ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранена женщина и повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T07:43
2026-03-19T08:07
ставропольский край
владимир владимиров
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
ставропольский край, владимир владимиров, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае

Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае – ранена женщина

07:43 19.03.2026 (обновлено: 08:07 19.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранена женщина и повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение", – написал губернатор своем Telegram-канале.
Угрозы жизни пострадавшей нет, с ней работают медики. В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. В местах падения обломков БПЛА работают соответствующие ведомства, проинформировал глава региона.
Губернатор напомнил о том, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу для жизни и здоровья и призвал в случае обнаружения не приближаться к ним и сообщать о них по телефону 112.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре
Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
09:15Самая сильная и продолжительная магнитная буря обрушится на Землю
09:0718 000 за букет подснежников: штрафы за краснокнижные растения в Крыму
08:48Какая дорога в Крым и обратно нужна на Арабатской стрелке – мнение
08:28Россияне едут компаниями в Ялту – цены на проживание
08:11Заблудившихся туристов спасли в пещерном городе в Крыму
07:5260 беспилотников ликвидировали над Крымом и акваториями морей
07:43Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае
07:22Пентагон удвоил контракт на поставки баллистических ракет ATACMS Прибалтике
06:52Обломки БПЛА рухнули на многоквартирный жилой дом в Таганроге
06:37Беспилотник упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре
06:01Удар ВСУ по Севастополю – есть раненые и погиб мужчина
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
21:30Совещание по развитию Крыма и вердикт суда по Бутягину: главное за день
20:49Россия прорабатывает введение конвоев ВМФ для защиты торгового флота
20:45Мошенники обманули 90-летнюю крымчанку на 300 тысяч – задержан курьер
20:37Новая атака ВСУ на Крым и Кубань - сбиты 32 дрона
20:20Сюжеты пишет сама жизнь: для чего нужны фильмы про СВО
19:45В Севастополе 83% дорог приведены к нормативному состоянию
19:06Когда в новом ледовом дворце Севастополя пройдут первые соревнования
Лента новостейМолния