Массированный воздушный налет отразили в Ставропольском крае

ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранена женщина и повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.03.2026

2026-03-19T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на четверг предприняли массированную воздушную атаку на Ставропольский край – ранена женщина и повреждены здания. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.Угрозы жизни пострадавшей нет, с ней работают медики. В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. В местах падения обломков БПЛА работают соответствующие ведомства, проинформировал глава региона.Губернатор напомнил о том, что обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу для жизни и здоровья и призвал в случае обнаружения не приближаться к ним и сообщать о них по телефону 112.

