Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов

2026-03-19T11:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти котельных. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, также в Республике Крым реализуются три проекта модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).Кроме того, по его словам, продолжается реконструкция главной канализационной станции в Ялте и котельной в селе Строгоновка Симферопольского района.Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Республики Крым и Севастополя заявил, что в течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – АксеновПутин открыл новые объекты в Крыму и СевастополеПочти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму

