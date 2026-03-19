Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов
Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов - РИА Новости Крым, 19.03.2026
Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов
Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти... РИА Новости Крым, 19.03.2026
2026-03-19T11:56
2026-03-19T11:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти котельных. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, также в Республике Крым реализуются три проекта модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).Кроме того, по его словам, продолжается реконструкция главной канализационной станции в Ялте и котельной в селе Строгоновка Симферопольского района.Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Республики Крым и Севастополя заявил, что в течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят 16 очистных сооружений до 2030 года – АксеновПутин открыл новые объекты в Крыму и СевастополеПочти 11 км набережных построят и реконструируют в Крыму
новости крыма, водовод, отопление, водоснабжение, теплоснабжение
Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов

Крыму одобрили казначейские кредиты на 1,6 млрд рублей для реализации двух проектов

11:56 19.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Крыму одобрено выделение казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на капремонт водовода, реконструкцию и строительство пяти котельных. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
"Регионам Крымского полуострова одобрили предоставление казначейских инфраструктурных кредитов в размере 1,6 миллиарда рублей на реализацию двух проектов, в составе которых девять объектов и мероприятий. Средства пойдут на капитальный ремонт водовода общей протяженностью 16 километров, реконструкцию двух котельных, а также проектирование и строительство трех блочно-модульных котельных", – говорится в сообщении.
По словам генерального директора Фонда развития территорий Василия Купызина, также в Республике Крым реализуются три проекта модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"В настоящее время введено 10 объектов, из них реконструировано пять котельных в Керчи, поселке Перевальное, селе Ферсманово, канализационная насосная станция в Керчи, внедрены системы обеззараживания на водоочистных сооружениях в Керчи и Феодосии, а также построено и обновлено 14 километров сетей водоотведения", – сказал Купызин.

Кроме того, по его словам, продолжается реконструкция главной канализационной станции в Ялте и котельной в селе Строгоновка Симферопольского района.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Республики Крым и Севастополя заявил, что в течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы.
