Крымский мост – обстановка к вечеру четверга
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Еще в полтора раза увеличилась очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
В 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 30 транспортных средств, сейчас очередь достигла 100 машин. Спустя час проезда ожидали уже 100 машин. Сейчас со стороны Керчи стоят уже 160 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 160 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
